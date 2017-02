25. Februar 2017, 08:36 Uhr Wahl in Frankreich Das Le-Pen-Risiko









Marine Le Pen tritt für die Partei Front National bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich an. In aktuellen Umfragen bekommt sie viel Zustimmung.

Sie ist erklärte Eurogegnerin und will gegen die "Weltfinanz" kämpfen. Das sorgt an der Börse und in vielen Unternehmen für Unruhe.

Spekulanten nutzen diese Stimmung und wollen damit Geld verdienen: Sie wetten auf einen Sieg Le Pens.

Von Leo Klimm , Paris

Es ist wie eine Geisterbahnfahrt, bei der sich die einen gruseln wollen, während die anderen ganz cool bleiben. Und alles dreht sich um die eine Frage, ob am Ende ein besonders böses Schreckgespenst lauert - ob Marine Le Pen Anfang Mai wirklich Frankreichs Präsidentin werden kann.

Die Rechtsextreme und erklärte Feindin des Euro und der "Weltfinanz", liegt in Umfragen vorne und löst nicht nur Unruhe bei vielen Pro-Europäern, sondern auch an den Kapitalmärkten aus. Viele internationale Investoren neigen angesichts des offenen Wahlausgangs dazu, die Frage nach einem Sieg Le Pens mindestens mit "vielleicht" zu beantworten. Manche sollen das sogenannte Le-Pen-Risiko in internen Vermerken sogar auf 35 Prozent beziffern. "Man kann sich schwer vorstellen, dass Le Pen gewinnt", zitiert die Financial Times den New Yorker Investmentbanker Said Haidar. "Aber niemand traut nach Trump und dem Brexit-Referendum noch Wahlumfragen." Auch beim Pariser Finanzkonzern Amundi - mit mehr als einer Billion Euro Anlegerkapital Europas größter Vermögensverwalter - ist man mit der Angst konfrontiert: "Wir bekommen viele besorgte Fragen von Kunden aus aller Welt", sagt Amundi-Manager Eric Brard.

Wie immer, wenn an den Märkten Unsicherheit herrscht, lässt sich mit der Angst viel Geld verdienen. Untrügliches Indiz für eine Le-Pen-Spekulation ist das Handelsvolumen französischer Staatsanleihen, das in den vergangenen Wochen doppelt so hoch lag als üblich. Die Nervosität wiederum offenbart sich im Aufpreis, den Käufer französischer Anleihen gegenüber den als besonders sicher geltenden deutschen Bonds derzeit aufbringen müssen: Der Abstand war zuletzt so groß wie seit 2012 nicht mehr, wie seit der Eurokrise. Die Frankreich-Frage verleitet etwa Hedgefonds, auf einen Sieg der Rechtsextremen zu wetten. Andere halten dagegen, weil sie, wie Amundi, nicht an das Schreckgespenst glauben.

Der Streit um das Le-Pen-Risiko ist auch eine Konfrontation zwischen Wissenden und Unwissenden. Zwischen jenen, die mit Frankreichs Politik und Institutionen vertraut sind - und den anderen. Denn aus den Siegen von Rechtspopulisten bei der US-Präsidentschaftswahl oder dem Brexit-Referendum lassen sich tatsächlich kaum Schlüsse auf Frankreich ziehen, wo ein System mit zwei Wahlgängen das Le-Pen-Risiko erheblich mindert.

Ein Austritt aus der Eurozone wäre wohl ein härterer Einschnitt als der Brexit

Warum die Chefin der Partei Front National (FN) Investoren besorgt, leuchtet ein: Kern ihres Wirtschaftsprogramms ist das Versprechen eines Austritts aus dem Euro, den Le Pen als Instrument deutscher "Tyrannei" sieht, und die Rückkehr zu einem schwachen Franc. Doch etwa 60 Prozent von Frankreichs Staatsschulden werden außerhalb des Landes gehalten. Bei einer Rückkehr zum Franc, haben die Ratingagenturen gewarnt, würden sie Frankreich als pleite einstufen. Gläubiger müssten dann hohe Verluste hinnehmen, zugleich würde das Land vom Finanzmarkt abgeschnitten. Für Europa wären der Frexit und weitere Abschottungspläne Le Pens nach einhelliger Ökonomenmeinung ein weit härterer Schock als der Brexit.

Ein FN-Vize ruft die Wähler auf, sich nicht von diesen Szenarien beeindrucken zu lassen: "Alle Demokraten müssen den Druck der Märkte auf unsere kollektiven Entscheidungen zurückweisen", sagt er.