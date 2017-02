8. Februar 2017, 16:47 Uhr Netflix, Sky, Spotify Streamen bald auch im EU-Ausland möglich









Die EU will Online-Abodienste wie Sky, Netflix oder Spotify europaweit nutzbar machen. Was ändert sich jetzt für Kunden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.



Von Markus Mayr, Alexander Mühlauer , Brüssel und Caspar Busse

Für Fußballfans muss das qualvoll sein: Wenn der Lieblingsklub am Bundesliga-Sonntag um Meisterschaft oder Abstieg spielt und sie nicht live am Bildschirm dabei sein können. In diese Verlegenheit kommen etwa jene Fans, die in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky das Fußballpaket zwar gebucht haben, sich aber zur Spielzeit im Ausland aufhalten. Inhalte für den deutschen Markt ließen sich bisher nur eingeschränkt in anderen EU-Staaten abrufen. Doch das soll sich nun ändern. In Brüssel haben sich EU-Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten am Dienstagabend darauf verständigt, dass Kunden ihre Online-Abos für Fernsehen, Sport, Musik, Bücher und Videospiele von 2018 an in der ganzen Europäischen Union nutzen können. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Wie können Abonnenten Online-Dienste künftig nutzen?

Welche Einschränkungen müssen Nutzer bisher bei Reisen im europäischen Ausland hinnehmen?

Wie soll Missbrauch künftig verhindert werden?

Die Anbieter von Online-Diensten sollen weiter kontrollieren können, wo sich die Nutzer aufhalten und wo sie tatsächlich zu Hause sind. Um das herauszufinden, können sie bestimmte Daten anfordern: Wohnsitz, Kreditkartennummern sowie IP-Adressen von Rechnern. Damit soll verhindert werden, dass sich zum Beispiel ein in Belgien lebender EU-Bürger ein Abo der britischen Premier League holt, obwohl er nicht im Vereinigten Königreich lebt.