N'Golo Kanté beweist bei Chelseas 1:0 gegen ManUnited im FA Cup seine Qualität.

Der schüchterne Franzose hat viel weniger gekostet als Paul Pogba - er spielt aber seit Monaten deutlich besser.

Selbst Mourinhos Wuchtfußball kann ihn nicht bremsen.

Von Sven Haist, London

Es war heimelig geworden im Untergrund des Stadions an der Stamford Bridge - und Gary Cahill konnte sich eine gewisse Süffisanz nicht verkneifen. Freundlich wies er seinen Gesprächspartner darauf hin, dass er seinen Mitspieler N'Golo Kanté doch erst vor ein paar Tagen ausgiebig gelobt hatte. In seiner Funktion als Kapitän gehört Cahill derzeit zu den gefragten Gesprächspartnern beim FC Chelsea. Das stellt er gerne zur Schau und so ließ der Stellvertreter des altersmüden John Terry Nachsicht walten. Cahill weiß ja, dass die Reporter von Kanté selbst selten etwas zu hören bekommen.

Also referierte Cahill am Montagabend doch noch mal über die Vorzüge seines Kollegen: "N'Golo ist fantastisch und so wichtig für unsere Defensive." Mit leicht gesenktem Blick hörte Kanté, 25, sich die honorigen Worte seines Kollegen an - als ginge es gar nicht um ihn. Der 35 Millionen Euro teure Neuzugang von Leicester City, dem jeglicher Kult um seine Person fremd ist, kann mit dem schrillen englischen Fußballzirkus wenig anfangen. Dabei hatte er sich das Lob verdient nach diesen drei Ballberührungen der Extraklasse. Einen Querpass nahm Kanté in zentraler Position auf, legte sich den Ball kurz vor, um ihn aus 25 Metern ins untere Toreck zu befördern (51.).

Der Siegtreffer beim 1:0 im FA-Cup über Titelverteidiger ManUnited brachte Kanté ein Küsschen auf die Stirn ein - und Chelsea den Einzug ins Halbfinale. In sechs Wochen treffen die Blues in Wembley auf den Londoner Rivalen Tottenham Hotspur, das Parallelspiel bestreiten der FC Arsenal und Manchester City. Die beiden Ansetzungen versprechen mehr Aufregung, als die Premier League derzeit bieten kann. Mit zehn Punkten Vorsprung thront Chelsea an der Tabellenspitze über der Konkurrenz, was Trainer Antonio Conte die Chance auf zwei Trophäen in seiner Debütsaison auf der Insel bietet. Das gelang zuletzt Contes italienischem Landsmann Carlo Ancelotti in der Spielzeit 2009/10.

Die neue Stabilität Chelseas hat viel mit Kanté zu tun, der kaum dabei erwischt wird, einen Stellungsfehler zu begehen oder einen Zweikampf zu verlieren. Seine kleine Statur verschafft ihm einen tiefen Schwerpunkt, dazu kommt seine Stabilität im Oberkörper. Am Mittelkreis prallte Kanté bei einem Konter mit Marcus Rashford zusammen, die Balance verlor der junge Engländer. Solche Balleroberungen sind es, die Kanté bekannt gemachten haben. Innerhalb von anderthalb Jahren hat er sich zum vermeintlich bedeutsamsten Profi der Premier League entwickelt. Und zum Schreck von United. Seine einzigen beiden Saisontore erzielte er in den Duellen gegen die Red Devils. Die Sun titelte am nächsten Tag: "N'Goalo".

Kantés Distanzschuss hebelte die Strategie von José Mourinho aus. Der wollte bei seiner Rückkehr zum alten Arbeitgeber einen Stillstand auf dem Platz erwirken. Deshalb agierte Mourinho in der Defensive mit einer Sechserkette, davor wies er Paul Pogba und Ander Herrera im zentralen Mittelfeld an, ihre Gegenspieler in Manndeckung zu nehmen. Schön anzusehen war das nicht, aber die Maßnahme brachte Chelsea aus dem Rhythmus.