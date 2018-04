25. April 2018, 10:11 Uhr Liverpool in der Champions League Ein 5:2, das Klopp Sorgen macht

Jürgen Klopp lobt die Leistung seines FC Liverpool beim 5:2 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen AS Rom: "Wir haben den Gegner wirklich beherrscht. Es war ein geiles Spiel."

Doch die Verletzung von Alex Oxlade-Chamberlain und die Attacke auf einen Liverpool-Fan drücken die Stimmung.

Von Carsten Scheele

"Es wundert Sie vielleicht, dass ich nicht viel besserer Stimmung bin", sagte Jürgen Klopp am Dienstagabend, was auf den ersten Blick tatsächlich verwunderte. Hatte Liverpool doch eine der überragendsten Leistungen dieser Champions-League-Saison gezeigt, die AS Rom in selten gesehener Form auseinandergewirbelt. 5:2 (2:0) im Halbfinale-Hinspiel, das ist ohne Frage ein Riesenergebnis.

Doch Klopp wirkte bedrückt. "Wir haben heute Abend einen fantastischen Spieler verloren", klagte er. Er war in Gedanken bei Alex Oxlade-Chamberlain, der in einem Zweikampf eine Knieverletzung erlitten hatte, schon in Minute 18 vom Platz getragen werden musste. "Das sieht gar nicht gut aus. Das wird in dieser Saison nichts mehr", klagte Klopp. Er schloss mit den Worten: "Eine Katastrophe."

Rom bekommt Liverpools ganze Wucht zu spüren

Ebenfalls auf die Stimmung drückten die beiden späten Gegentore, wenn auch nicht annähernd so stark wie der Ausfall von Oxlade-Chamberlain. 5:0 hatte Liverpool schließlich geführt, bis zur 81. Minute. Dieses Fünfnull wäre das sichere Ticket für das Finale am 25. Mai in Kiew gewesen - denn wie bitteschön hätte Rom im Rückspiel in einer Woche fünf Treffer aufholen, mindestens sechs eigene Tore erzielen sollen?

Bis zur 80. Minute hatte Liverpool den Außenseiter seine ganze Wucht spüren lassen. Rom kam kaum hinterher, erhielt vor allem nie Zugriff auf Mohamed Salah. Der Ägypter, seit Wochen in überragender Form, erzielte zwei Tore selbst (36./45.+1). Den dritten Treffer durch Sadio Mané (56.) bereitete Salah vor, den vierten durch Roberto Firmino (61.) ebenfalls. Firmino (68.) traf kurze Zeit später erneut. "Wir haben den Gegner wirklich beherrscht", jubilierte Klopp: "Es war ein geiles Spiel. Die Jungs vorne waren nicht zu verteidigen. Es hat alles gepasst."

Dann gelang Roms Edin Dzeko der Anschlusstreffer (81.). Das Elfmeter-Tor von Diego Perotti (85.) sorgte für den Endstand - 5:2 statt 5:0. "Leider haben wir uns noch zwei Brocken in den Weg gelegt", sagte Klopp. Zur Erinnerung: Der FC Barcelona war im Viertelfinale durch ein 0:3 im Rückspiel noch ausgeschieden (Hinspiel 4:1). Auch da hatte Rom im eigenen Stadion drei Treffer aufgeholt.

Die beiden Auswärtstore veranlassten Roms Trainer Eusebio Di Francesco, hoffnungsvolle Parolen auszugeben: "Diese zwei späten Tore geben uns noch eine Chance für das Rückspiel. (...) Wir haben schon einmal gezeigt, dass wir zurückkommen können." So sah es auch Klopp: "Wenn einer meiner Spieler denkt, dass Rom nicht zurückkommt, dann wird er nicht spielen."

Vor dem Spiel wird ein Fan attackiert

Noch eine Nachricht verbreitete in Liverpool an einem fußballerisch überragenden Abend Sorge. Bei Ausschreitungen zwischen englischen und italienischen Fans war vor dem Anpfiff ein 53-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden; zwei Italiener wurden von der Polizei wegen Mordverdachts festgenommen.

Laut Medienberichten hatten die in schwarz gekleideten Männer auf den Liverpool-Fan eingeschlagen, auch Hämmer und Messer seien zum Einsatz gekommen. Der FC Liverpool erklärte tief in der Nacht: "Unsere Gedanken sind beim Opfer und seiner Familie."

