15. Juli 2018, 10:07 Uhr Frankreichs Trainer Deschamps "DD" ist der geborene Anführer

Der Franzose Didier Deschamps kann im Finale an diesem Sonntag (17 Uhr) gegen Kroatien der Dritte werden, der als Spieler und als Trainer den WM-Titel holte.

Wenn es bei dieser WM einem Trainer gelungen ist, eine Mannschaft nach seinem Bilde zu formen, dann ihm.

Von Claudio Catuogno , Moskau

Man kann sich das ja mal für einen Moment vorstellen. Halbzeit im WM-Finale, Frankreich führt, aber es ist noch nichts gewonnen. Die Spieler kommen in die Kabine. Stollengeklacker, Wortfetzen und viel Adrenalin. Wer ergreift jetzt das Wort? Wer lenkt die Konzentration noch ein letztes Mal aufs Wesentliche? Wer ist der Anführer, auf den alle hören?

Kapitän der Franzosen ist der Torwart Hugo Lloris, ein hoch geschätzter Mann. Aber eher einer fürs verbindliche Einzelgespräch. Wer wäre da noch? N'Golo Kanté, die Instanz im defensiven Mittelfeld, Gefahrenantizipierer, Balleroberer? Kanté ist jenseits des Rasens so bescheiden, dass er noch nach seinem Wechsel zu Leicester City mit einem Renault Mégane durch die Gegend fuhr. Kanté also auch nicht. Und Paul Pogba, der Regisseur? Pogba ist der Laute, aber eben auch der Schrille in der Équipe de France. Spätestens, seit sie seine neue Serie auf Canal+ gesehen haben ("Pogba Mondial. La PogSérie"), in der er sein Heimkino (PogCinéma) und seinen Indoor-Bolzplatz (PP Arena) präsentiert, wissen sie, dass man von ihm auch nicht immer den richtigen Ton erwarten sollte. Im Grunde wussten sie es vorher aber auch schon.

Es wird wohl wieder "DD" sein. Wie 1998.

Wer etwas über die Autorität wissen will, mit der Didier Deschamps, 49, die französische Nationalelf durch diese WM gelotst hat, bis ins Finale am Sonntag gegen Kroatien, der muss sich die Dokumentation "Les Yeux Dans Les Bleus" ansehen, ein Blick ins Innenleben der Weltmeister von 1998. Halbzeit im Endspiel in Paris, die Franzosen führen 2:0 gegen Brasilien. Gewonnen ist noch nichts. Deschamps, der Kapitän, betritt als Erster die Kabine. Er bespricht sich kurz mit Youri Djorkaeff, dann mit Lilian Thuram. Der Trainer Aimé Jacquet versucht, ein paar beruhigende Worte zu sagen, kommt aber nicht weit. Weil man bald nur noch die schrille Stimme jenes Mannes hört, der hier der geborene Anführer ist. Die von Deschamps.

Deschamps sei Arbeiter und Perfektionist, sagen sie in Frankreich

"Wir lassen nicht nach, klar? Nicht jetzt, klar? Wir sind noch 45 Minuten vom Wahnsinn entfernt." Deschamps stützt die Fäuste auf den Boden, dehnt den Körper, geht dann zu Zinédine Zidane, der auf dem Boden liegt, tätschelt seine Wange. Dann wieder das schrille Stakkato: "Kopf oben lassen! Ein Tor noch! Noch eins!" Eine Stunde später wird Didier Deschamps den WM-Pokal in den Pariser Himmel recken.

Und jetzt will er das noch einmal tun, zwanzig Jahre danach, in Moskau. Er hat diese hochtalentierte junge Mannschaft dabei, 25 Jahre im Schnitt, "meine Lehrlinge", nennt er sie. Aber es wäre wohl vor allem sein Titel. Nur zwei Männer haben es vor ihm geschafft, als Spieler und Trainer Weltmeister zu werden, der Brasilianer Mario Zagallo und der Deutsche Franz Beckenbauer. Auch darum geht es jetzt.

Wie baut er seine Elf? Das wurde Deschamps vor dem Turnier vom Magazin France Football gefragt. Wo fängt er an? "Mit dem Torhüter", antwortete er, dahinter stand in Klammern "Rires". Lacht. Also die Nachfrage: Aimé Jacquet habe ja immer von vorne begonnen und den Rest aus der Offensive heraus entwickelt. Darauf Deschamps: "Das ist nicht wahr. Aimé hat mit mir begonnen und dann gesagt: Also, Didier, was baue ich um dich herum?"

Doch, Deschamps, dieser Mann mit der Aura eines Generals, er hat schon auch Humor. Man merkt es halt nicht immer auf den ersten Blick.

Aber dann sprach Deschamps eben doch sechs Seiten lang voller Ernst über genau dieses Thema: die stete Suche nach dem Gleichgewicht. Darüber, welche Spielverläufe er vorab antizipiert, wie er sich Plan B und Plan C zurechtlegt. Er sei Arbeiter und Perfektionist, sagen sie in Frankreich, immer vorbereitet auf alle Eventualitäten. Wenn es bei dieser WM einem Trainer gelungen ist, eine Mannschaft nach seinem Bilde zu formen, dann ihm.