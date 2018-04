4. April 2018, 22:41 Uhr Champions League Liverpool düpiert Manchester City, auch Barça siegt hoch

Der FC Liverpool siegt 3:0 gegen Manchester City, der FC Barcelona mit 4:1 gegen den AS Rom.

Liverpool und Barcelona haben damit perfekte Voraussetzungen, das Halbfinale der Champions League zu erreichen.

Teammanager Jürgen Klopp hat mit seinem FC Liverpool das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Die Reds gewannen das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch gegen Manchester City mit 3:0 (3:0), und Klopp entschied nebenbei das mit Spannung erwartete Trainerduell mit Pep Guardiola für sich. Vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag in Manchester hat Liverpool nun alle Trümpfe in der Hand.

Mohamed Salah (12.), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mane (31.) trafen für Liverpool. City, das schon am kommenden Wochenende im Spiel gegen den Stadtrivalen United die englische Meisterschaft perfekt machen kann, fand vor allem in der ersten Halbzeit keine Mittel. Im 13. Duell der Trainer Klopp und Guardiola war es bereits der siebte Sieg für den Deutschen. Kein Trainer hat den Spanier im direkten Vergleich auch nur annähernd so häufig geschlagen.

Der FC Barcelona steht mit einem Bein im Halbfinale der Fußball-Champions-League. Der Tabellenführer der spanischen Primera Division gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen AS Rom 4:1 (1:0) und verschaffte sich damit eine prima Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der italienischen Hauptstadt. Daniele De Rossi (38.) und Konstantinos Manolas (56.) per Eigentor sowie Pique (59.) und Luis Suarez (87.) besiegelten den Erfolg des viermaligen Champions-League-Gewinners. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (80.) traf für die Italiener.

