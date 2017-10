21. Oktober 2017, 17:33 Uhr Bundesliga Dortmund scheitert am eigenen Harakiri-Stil









Borussia Dortmund gibt gegen Eintracht Frankfurt eine 2:0-Führung aus der Hand.

Auch Gladbach liegt gegen Leverkusen vorne - kassiert aber noch fünf Tore.

Hier geht es zur Tabelle und zu den Ergebnissen der Bundesliga.

In einem spektakulären Spiel ist der BVB erneut gestolpert. Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga kam der Pokalsieger bei Eintracht Frankfurt trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Es droht der erstmalige Verlust der Tabellenführung. Nuri Sahin (19.) erzielte die Führung für den BVB, der zuletzt in der Liga und vor allem in der Champions League geschwächelt hatte. Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena traf zudem Maximilian Philipp (57.). Zum ersten Sieg am Main seit dem 1. September 2013 reichte es dennoch nicht, weil für Frankfurt Sebastian Haller (64./Foulelfmeter) und Marius Wolf (68.) trafen.

Viel Kampf prägte zunächst die Neuauflage des Pokalendspiels, durch zahlreiche (taktische) Fouls entstand nur schwer ein Spielfluss. Die Dortmunder, die in der Defensive aufgrund der Ausfälle von Kapitän Marcel Schmelzer und Ömer Toprak sowie der Rotsperre von Sokratis mächtig improvisieren mussten (und mit Neven Subotic und Julian Weigl in der Innenverteidigung aufliefen), waren dank ihrer individuellen Klasse zunächst zwar leicht feldüberlegen. Der berühmte letzte Pass fand aber noch keinen Abnehmer.

Beim missglückten Schussversuch von Marc Bartra nach knapp 20 Minuten stand Sahin allerdings goldrichtig. Der türkische Nationalspieler traf aus kurzer Distanz und schockierte damit die Gastgeber, die Augenblicke zuvor ihre ersten gefährlichen Offensivaktionen gestartet hatten und besser in die Partie gekommen waren.

Der Gegentreffer brachte die Hessen nur kurz aus dem Rhythmus. Dank der Passivität des BVB besaßen Wolf (31.) und Ante Rebic (33.) gute Chancen zum Ausgleich, die der in die Kritik geratene Roman Bürki im Dortmunder Tor jedoch souverän entschärfte. Bis zur Pause blieb die SGE spielbestimmend, weil Dortmund den Frankfurtern unglaublich große Räume anbot.

BVB-Trainer Peter Bosz, der vor dem Spiel eine Schwächephase seines Teams eingestanden hatte, fand in der Kabine anscheinend nicht die richtigen Worte. Auch nach dem Seitenwechsel taten sich im schwarz-gelben Abwehrverbund immer wieder Lücken auf, Rettungsaktionen in höchster Bedrängnis verhinderten Schlimmeres.

Während Dortmund in dieser unterhaltsamen Phase fast ausschließlich auf Konter seines pfeilschnellen, aber noch glücklosen und in dieser Partie auch schwachen Torjägers Pierre-Emerick Aubameyang setzte und dafür beinahe belohnt wurde (51./53.), drängte die Eintracht immer entschlossener auf den verdienten Ausgleich. Ein Treffer lag in der Luft, und er fiel - auf der anderen Seite. Philipp schloss in der 57. Minute ins lange Eck ab.

Vor allem Frankfurts Ante Rebic stellte aber auch danach die äußerst wackelige Notbesetzung in der BVB-Verteidigung immer wieder vor Probleme. In der zweiten Halbzeit trieb er die Eintracht zu einer Offensivaktion nach der anderen. Frankfurt drückte, gab dadurch aber auch mehr Raum preis: So entwickelte sich nach der Pause ein spannender und lebhafter Schlagabtausch. Das 0:2, 1:2 und 2:2 fielen innerhalb von elf Minuten. Zwischendurch vergab Pulisic das mögliche 3:1 für Dortmund (66.). Danach hatten Mijat Gacinovic (70.) und Haller (79.) die Gelegenheit, dieses Spiel komplett zu drehen. Aber auch der BVB besaß noch eine Riesenchance: In der 90. Minute rettete Frankfurts Hasebe auf der Torlinie.