5. Dezember 2017, 19:06 Uhr Tag des Ehrenamts "Viele Flüchtlingshelfer haben keine Stimme"

Sarah Rüger vom FrauenComputerZentrumBerlin gibt Asylbewerberinnen aus Afghanistan einen Kurs in Computer- und Internetnutzung.









Kein Ehrenamt ist politisch so aufgeladen wie die Flüchtlingshilfe. Wie ist es, inmitten des größten gesellschaftlichen Konflikts der vergangenen Jahre zu stehen?

Von Hannah Beitzer , Berlin

Wenn ein Anruf mit unterdrückter Nummer erscheint, lässt Petra Nordling ihr Telefon einfach klingeln. Sie hatte schon Fremde am Telefon, die ihr sagten: "Kümmer dich doch mal um deutsche Jugendliche." Als die Frau aus Vilsbiburg in Niederbayern einen jungen Mann aus Uganda bei sich zu Hause aufgenommen hatte, zerkratzten Unbekannte ihr nachts das Auto. Auf der anderen Seite erhält Nordling Einladungen in den Bayerischen Landtag, in einer Wahlsendung im Fernsehen sprach sie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Anliegen der Flüchtlingshelfer.

Als solche steht sie mittendrin im größten politischen Konflikt der vergangenen Jahre. Ende 2015, also auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, engagierte sich einer repräsentativen Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche zufolge jeder zehnte Deutsche ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Die Helfer erhielten viel Anerkennung, stießen aber auch auf bürokratische Hürden und auf Ablehnung und spürten deutlich die Auswirkungen der Politik auf ihre Arbeit. Wie hat sich das Engagement derer, die dabei geblieben sind, verändert? Zwei Jahre später wollen viele Helfer gern sprechen, Dutzende meldeten sich auf die Anfrage der SZ, berichteten von anfänglicher Euphorie, von Enttäuschung und warum sie trotzdem bei ihrem Engagement blieben.

Merkels "Wir schaffen das" schien die Stimmung im Land wiederzugeben - aber nur am Anfang

"Am Anfang ging es mir nicht um Politik", sagt Petra Nordling. "2014 hatte meine Tochter in der Oberstufe Französisch. Ich wusste, dass bei uns im Ort Asylbewerber aus dem Senegal und dem Kongo leben, bin zu ihnen gefahren und habe mich mit ihnen unterhalten." Einige der Jungs wollten gerne ihren Qualifizierten Hauptschulabschluss machen, Nordling bot ihre Hilfe an und blieb auch dabei, als 2015 mehr und mehr Flüchtlinge nach Deutschland kamen. "Ich habe mich immer engagiert, war zum Beispiel Schulweghilfe und Lesepatin", sagt sie, "Helfen ist für mich selbstverständlich." Gemeinsam mit andere Ehrenamtlichen bildete sie 2015 einen Helferkreis.

2015 gingen aus ganz Deutschland Bilder um die Welt, die Menschen wie Petra Nordling zeigten. Menschen, die Geflüchtete an Bahnhöfen mit Kuscheltieren begrüßten, die an heißen Sommertagen mit Wasserflaschen durch die Notunterkünfte liefen, die Deutschunterricht organisierten und Kleider sammelten. Kanzlerin Angela Merkels Satz "Wir schaffen das": Er schien eine Stimmung wiederzugeben, die das ganze Land erfasst hatte. Deutschland, hieß es oft in diesen Wochen und Monaten, zeige sein freundliches Gesicht.

Kerstin Schenkel formuliert es heute etwas zurückhaltender: "Wir haben getan, was nötig war." Die ehrenamtliche Flüchtlingshelferin ist Vorsitzende des Vereins "Freiraum Elsterwerda e. V." im brandenburgischen Elsterwerda. "Eigentlich hatten wir zu Beginn gar keinen Schwerpunkt auf der Flüchtlingshilfe", sagt sie. "Wir wollten kulturelle Projekte in der Stadt verwirklichen. Doch als 2015 klar wurde, dass auch in unsere Region Flüchtlinge kommen, ist der Bürgermeister auf uns zugekommen: Könnt ihr da nicht helfen?"

Der Verein organisierte interkulturelle Abende, Deutschkurse und Begegnungstreffen. Und das nicht nur aus reiner Selbstlosigkeit: "Ich fand es spannend, Menschen aus anderen Kulturen, die eine andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben, kennenzulernen", sagt Schenkel.

Die Stimmung ändert sich

Die Neugierde und Offenheit, die Kerstin Schenkel beschreibt, war 2015 ein Glücksfall für den deutschen Staat. Denn der war mit der hohen Zahl Geflüchteter vielerorts überfordert. Auch davon zeugen Bilder, die um die Welt gingen. Zum Beispiel Bilder von den Schlangen vor dem Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), wo Flüchtlinge wochenlang in der Sommerhitze ausharrten, um sich in Berlin zu registrieren. Ehrenamtliche organisierten Nahrung, medizinische Hilfe, psychologische Betreuung, Kleidung und Unterkünfte für die erschöpften Menschen. Die Helfer fühlten sich bald ausgebeutet und stießen immer wieder an bürokratische Hürden, die sie verzweifeln ließen.

Und sie erhielten beileibe nicht nur Anerkennung für diese Arbeit. Im Internet machten gehässige Sprüche über die "Bahnhofsklatscher" und "Gutmenschen" die Runde. Nach den Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015/2016 kamen massenhaft Berichte über kriminelle Flüchtlinge dazu, einige davon wahr, andere erfunden. Die rechte AfD, die ausschließlich mit dem Flüchtlingsthema Wahlkampf machte, zog in mehrere Landtage und schließlich 2017 in den Bundestag ein.

Wie sich die veränderte Stimmung auf die Arbeit von Flüchtlingshelfern auswirken kann, davon erzählt Faina Dombrowski. Sie engagiert sich in Hoppegarten in der Nähe von Berlin seit 2014 für Geflüchtete. Sie hatte einen Blog aufgesetzt, in dem Geflüchtete ihre Geschichte erzählen konnten. "Ich bekam so viele Hasskommentare, dass ich den Blog bald abschalten musste", sagt sie. Seitdem engagiert sie sich lieber offline, organisiert zum Beispiel private Unterkünfte für geflüchtete Familien. Zeitweise lebte ein alleinreisender Syrer bei ihr und ihrer Familie.