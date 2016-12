23. Dezember 2016, 07:43 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Esther Widmann

Was wichtig ist

Deutsche Bank zahlt Milliardenstrafe in den USA. Das Geldinstitut hatte Hausbaukredite verkauft, ohne Kunden ausreichend über Risiken aufzuklären. Die Papiere gelten als ein Auslöser der Finanzkrise. Die Bank zahlt 3,1 Milliarden Dollar Strafe und weitere 4,1 Milliarden Dollar für betroffene Kunden zurücklegen, berichtet Claus Hulverscheidt.

Überwachungskamera filmt Terrorverdächtigen Amri in Berlin. Acht Stunden nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin soll er sich Medienberichten zufolge vor einem Moschee-Verein in Moabit aufgehalten haben. Die Bundesanwaltschaft erlässt einen Haftbefehl gegen den flüchtigen Tunesier. Alle Neuigkeiten im Liveblog. Die Behörden hätten Amri vor der Tat packen können, kommentiert Heribert Prantl.

Polizei nimmt Brüder in Duisburg wegen möglicher Anschlagsvorbereitungen fest. Die beiden Männer stehen im Verdacht, einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen geplant zu haben. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz in der Stadt. Mehr dazu

Aleppo ist wieder unter Kontrolle der syrischen Regierung. Die letzten Zivilisten und Kämpfer haben die verbliebenen Rebellengebiete der nordsyrischen Stadt offenbar verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem Beginn der Evakuierung Ost-Aleppos vor einer Woche mindestens 35 000 Menschen aus der Stadt gebracht worden. Die Einzelheiten

Was wichtig wird

Putin hält jährliche Pressekonferenz ab. Immer am Jahresende steht der russische Präsident den Journalisten oft stundenlang Rede und Antwort. Angemeldet haben sich mehr als 1400, die meisten kommen von russischen Provinzmedien.

"Together Berlin": Zehntausende zu Gedenkkonzert erwartet. Mit einem Konzert am Brandenburger Tor wollen Berliner Künstler und Politiker am Freitag der Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt gedenken. Neben dem Gedenken an die Toten solle unter dem Motto "Together Berlin" für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden. Vor Beginn des Konzerts um 15.00 Uhr wird es eine Gedenkminute geben.

UN-Sicherheitsrat stimmt über Resolutionsentwurf zu Südsudan ab. Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat davor gewarnt, dass sich der Südsudan ohne sofortige Maßnahmen der Weltgemeinschaft auf dem Weg in einen Genozid befindet. Die instabile Lage in der jüngsten Nation der Erde gefährde die gesamte Region, sagte Ban. Den Rat forderte er auf, ein Waffenembargo zu verhängen.

Frühstücksflocke

Der Weihnachtsmann in Rot ist eine Erfindung von Coca-Cola? Stimmt nicht! Wer die Kommerzialisierung von Weihnachten und die Macht des Marketings beklagen will, führt gerne an, dass die Figur des Santa Claus, der dem deutschen Weihnachtsmann entspricht, erst durch eine Werbekampagne des Getränkekonzerns aus dem Jahr 1933 in die Welt gekommen sei. Tatsächlich gibt es den Weihnachtsmann in Rot schon seit dem frühen 18. Jahrhundert. Und selbst in der Werbung für Getränke war Coca-Cola nicht das erste Unternehmen, das die Figur nutzte, wie diese Bilder zeigen.