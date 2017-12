13. Dezember 2017, 18:29 Uhr Regierungsbildung Koalition, Kooperation, Krabbelgruppe?









Nachdem die Union den Vorschlag einer Kooperationskoalition (Koko) mit der SPD abgelehnt hat, kritisieren auch Sozialdemokraten die Idee.

Bundestagsvizepräsident Oppermann gibt zu bedenken: Die linke Mitte im Bundestag hätte bei wechselnden Mehrheiten wenig zu melden.

Am Mittwochabend traten Union und SPD zu ersten Gesprächen zusammen, um eine mögliche Koalition auszuloten.

Von Nico Fried , Berlin

Schon vor einem ersten Gespräch von Union und SPD zur Regierungsbildung am Mittwochabend haben sich Hinweise verdichtet, dass die realistische Alternative nur zwischen einer großen Koalition und Neuwahlen besteht. Nachdem die Union einen Vorschlag für eine punktuelle Kooperationskoalition (Koko) aus Reihen der SPD klar abgelehnt hatte, meldeten sich auch in der SPD selbst Kritiker zu Wort. Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Martin Schulz wollten sich am Mittwochabend treffen, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. An dem Gespräch sollten auch die Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) und Andrea Nahles (SPD) sowie der Chef der CSU-Landegruppe, Alexander Dobrindt, teilnehmen.

Seehofer nennt Koko "Vorschlag aus der Krabbelgruppe"

Das Gespräch am Mittwochabend wurde von gegenseitiger Kritik begleitet. Nachdem CSU-Chef Horst Seehofer die SPD-Überlegungen zu einer Koko als Vorschlag "aus der Krabbelgruppe" bezeichnet hatte, sagte die neu gewählte SPD-Vize Natascha Kohnen: "Der politische Umgang von Horst Seehofer lässt schon zu wünschen übrig." Im Radiosender Bayern 2 forderte Kohnen, die auch bayerische SPD-Chefin ist, Union und SPD sollten sachlich in die Gespräche gehen "und nicht schon beginnen, das Gegenüber zu beschimpfen".

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sprach sich indes ebenfalls gegen Überlegungen in der eigenen Partei aus, mit der Union eine offene Koalition einzugehen, in der einige Projekte fest verabredet werden, ansonsten aber wechselnde Mehrheiten im Parlament möglich bleiben sollten. "Natürlich sind alle Modelle, die das Parlament stärken, sehr interessant", schrieb der frühere SPD-Fraktionschef am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter. Er warnte die Sozialdemokraten aber indirekt vor allzu großen Erwartungen, mithilfe von Grünen und Linken weitere Anliegen durchsetzen zu können. "Bei wechselnden Mehrheiten hat die linke Mitte in einem Bundestag mit einer rechten Mehrheit von über 400 Mandaten nur wenig zu bestellen", so Oppermann offenkundig mit Bezug auf die gemeinsame Mandatszahl von Union, FDP und AfD.

Unklar, ob es vor Weihnachten zu einem weiteren Treffen kommt

Kritik an der KoKo war zuvor aber auch schon vom linken Flügel der SPD gekommen, der faktisch jegliche Unterstützung der SPD für eine weitere Kanzlerschaft Merkels ablehnt. Juso-Chef Kevin Kühnert sagte: "Viele Menschen, die eine große Koalition nicht wollen, haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn versucht wird, ihnen ein alternatives Modell zu verkaufen, was unterm Strich dann doch nichts anderes wäre als eine große Koalition."

Nach dem Gespräch am Mittwochabend will die CDU-Vorsitzende Merkel am Donnerstagmorgen den Vorstand ihrer Partei in einer Telefonschaltekonferenz über die Ergebnisse informieren. Das SPD-Präsidium berät am Freitag über das weitere Vorgehen. Für den Fall, dass weitere Gespräche vereinbart werden, ist noch unklar, ob es noch vor Weihnachten zu einem Treffen kommt. Die Union hatte jüngst dafür plädiert, die Geschwindigkeit der Verhandlungen zu erhöhen.