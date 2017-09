23. September 2017, 10:39 Uhr Porträtserie "Sie sind das Volk" Pillen sortieren, Füße massieren, rumblödeln und trauern









Verfallene Körper waschen und das Gebrabbel Dementer anhören - wer macht das freiwillig? Sigrid Schwarzl ist seit 15 Jahren Altenpflegerin und liebt ihren Job. Trotzdem hat sie Angst vor der Zukunft, erzählt sie in unserer Serie "Sie sind das Volk".

Von Jana Anzlinger, Haag in Oberbayern

An manchen Tagen geht Sigrid Schwarzl erstmal in den Keller und schaut nach, ob da eine Leiche liegt. Heute hat sie das Bett im Abschiedsraum, der im Untergeschoss des Caritas-Altenheims St. Kunigund liegt, leer vorgefunden. Die Stickerei auf dem Kopfkissen wäre aber auch lesbar, wenn da jemand liegen würde; sie ist so angeordnet, dass ein Kopf dazwischen passt: "Hochgelobt sei Jesus im allerheiligsten Sakrament".

"Manchmal ist jemand am Sterben, wenn ich Feierabend habe", sagt die Altenpflegerin Schwarzl, "dann will ich am nächsten Tag vor Dienstanfang sehen, ob er's rübergeschafft hat." Deswegen geht sie in den Abschiedsraum. Hier wird aufgebahrt, wer "es rübergeschafft" hat und kein Einzelzimmer hatte. Der Tod gehört zum Leben und kann eine Erlösung sein, glaubt die 36-Jährige.

Vor einigen Monaten ist ein Bewohner gestorben, den Schwarzl besonders gern hatte. "Du richt'st mich noch amoi z'amma", du richtest mich noch einmal zusammen, hatte der Oberbayer immer scherzhaft gesagt und damit gemeint, dass Schwarzl ihn mit ihrer gewissenhaften Art wieder gesund pflegen werde. Als die Pflegerin den Bestattern half, der Leiche schöne Kleidung anzuziehen, musste sie immer daran denken, wie der Satz zu der Situation passte: "Du richt'st mich noch amoi z'amma." Wenn Schwarzl den Verstorbenen imitiert, muss sie lachen, gleichzeitig sind Tränen in ihren Augen. So ist er eben, ihr Job: schön und witzig und furchtbar traurig.

Im Wahlkampf kommt dieser Beruf bei gefühlt jeder Fernsehshow zur Sprache. Die Bürger beschäftigt vor allem, dass Pflege in Deutschland so teuer ist. Der Eigenanteil im Altenheim ist höher als viele Renten. Zwei Millionen Pflegedürftige wurden 2015 zuhause gepflegt, davon die meisten von Angehörigen. Knapp 800 000 Menschen wohnten in Altenheimen. Den je rund 13 000 Heimen und ambulanten Pflegediensten gehen die Fachkräfte aus. Dabei steigt die Zahl der Pflegebedürftigen und wird durch den demografischen Wandel noch weiter steigen.

Etwas mehr als eine Million Menschen arbeiten in der Pflege - als Hilfskräfte oder als ausgebildete Altenpfleger wie Sigrid Schwarzl. Sie arbeitet seit 15 Jahren im Altenheim von Haag in Oberbayern. Hier ziehen vor allem Leute aus dem Ort oder den umliegenden Dörfern ein. Haag hat 6400 Einwohner, einmal pro Stunde fährt ein Bus nach München. Schwarzl, die ein heiseres Bairisch spricht, kommt selbst aus der Gegend.

"Viele von den Menschen, die hier wohnen, haben in der Landwirtschaft ihren Körper kaputt gearbeitet", sagt Schwarzl. Manche erzählen ihr davon, wie sie morgens einen ganzen Stall voller Kühe per Hand melken mussten. Andere erzählen, wie es war, als Soldat an der russischen Front mit Todesangst im Schnee zu liegen. Dass sie diese Lebensgeschichten hört, findet die Pflegerin an ihrem Beruf am allerschönsten.

Früher hat sie jedem Bewohner einzeln eine gute Nacht gewünscht

Die große, schlaksige Frau muss sich bücken, um den gebeugten Alten zuzuhören. Gerade deswegen wirkt es, als höre sie intensiv zu.

Wenn es in der Öffentlichkeit um den Alltag von Pflegern geht, ist der Kontext meist düster. Der Pfleger Niels H. sitzt im Gefängnis, weil er hunderte wehrlose Patienten ermordet hat. Eine Undercover-Fernsehdoku zeigt desinteressierte und prügelnde Pfleger. Eine Bande, die bei ambulanten Pflegediensten arbeitete, sollen Krankenkassen um Millionen von Euro geprellt haben.

Das schlechte Image der Pflege, das dadurch entstanden ist, ärgert Schwarzl sehr. Sie habe noch nie erlebt, dass Kollegen sich nicht für Patienten interessiert, sie vernachlässigt oder sogar ruhiggestellt hätten. "Ich mache meinen Beruf wirklich aus Leidenschaft", sagt sie, heftig mit dem Kopf nickend, "und ich liebe meinen Beruf sehr, deswegen mache ich ihn ja auch schon seit 15 Jahren".

In diesen 15 Jahren hat sich einiges geändert. Früher hatte sie Zeit, jedem Bewohner einzeln eine gute Nacht zu wünschen. Die Zeit ist nicht mehr da. Die Kopfteile der Betten müssen heute nicht mehr per Hand verstellt werden.

Überhaupt wurden die Betten immer besser. Die Einlagen wurden immer saugfähiger. Der Altersdurchschnitt der Bewohner wurde immer höher. Die bettlägerigen und kranken Patienten wurden immer mehr. Das Personal wurde immer weniger und die Fachkräfte immer seltener.