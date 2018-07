9. Juli 2018, 12:06 Uhr Leserdiskussion Was halten Sie von Mays Brexit-Linie?

Premierministerin Theresa May wird seit zwei Jahren vorgeworfen, nur zu lavieren. Jetzt hat sie alles auf eine Karte gesetzt - und gewonnen.

Premierministerin May hat ihre Brexit-Linie im britischen Kabinett durchgesetzt. Demnach will London Brüssel eine Freihandelszone für Industriegüter und Agrarprodukte vorschlagen, in der weiter Regeln und Standards der EU gelten.

