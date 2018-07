9. Juli 2018, 17:49 Uhr Brexit Theresa May laufen die Minister davon

Nach Brexit-Minister David Davis ist nun auch Außenminister Boris Johnson zurückgetreten.

Damit eskaliert der Streit um den Brexit-Kurs der britischen Regierung. Beide Politiker stehen für eine klare Trennung von der EU.

May hingegen setzte vergangenen Freitag in ihrem Kabinett einen vergleichsweise weichen Kurs durch. Nun steht sie vor der schwersten Krise ihrer Amtszeit seit den vorgezogenen Neuwahlen.



Von Björn Finke , London, und Alexander Mühlauer , Brüssel

Im Streit um den Brexit-Kurs der britischen Regierung ist Außenminister Boris Johnson am Montag zurückgetreten. Am Vortag hatte bereits David Davis, Minister für den EU-Austritt, seinen Rücktritt eingereicht. Damit steht Regierungschefin Theresa May vor der wohl schwierigsten Krise ihrer Amtszeit seit dem enttäuschenden Ausgang der vorgezogenen Neuwahlen. Die Politikerin hatte ihre Minister am Freitag bei einer Klausurtagung in Chequers, dem Landsitz der Premierministerin, auf einen vergleichsweise weichen Brexit eingeschworen. Sie verlangte von den Kabinettsmitgliedern, diesen Plan zu unterstützen und nicht öffentlich zu kritisieren. Davis und Johnson wollten das nicht mittragen.

Beide Politiker stehen für eine klare Trennung von der EU; sie werfen May vor, zu viele Zugeständnisse zu machen. Vor dem EU-Referendum war Johnson der populärste Vorkämpfer der Brexit-Kampagne. May ernannte am Montag Dominic Raab, bisher Staatssekretär für Wohnungsbau, zum neuen Minister für den Austritt aus der EU. Am Abend wollte sie die Brexit-Pläne des Kabinetts der Fraktion ihrer Konservativen Partei vorstellen. Jacob Rees-Mogg, Wortführer der EU-feindlichen Fraktionsmitglieder, sagte bereits zuvor, er und viele Kollegen würden gegen die Chequers-Vorschläge stimmen, da sie keine echte Befreiung von Brüsseler Regeln bedeuteten.

Sprechen 15 Prozent der Fraktionsmitglieder May ihr Misstrauen aus, muss die Fraktion über die Zukunft der Premierministerin abstimmen. Allerdings gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass sich May dieser Herausforderung stellen muss, denn sowohl Rees-Mogg als auch der abgetretene Davis raten von dem Schritt ab. Davis' Stellvertreter im Ministerium, Steve Baker, reichte ebenfalls den Rücktritt ein.

Der neue Brexit-Minister Raab hat vor dem EU-Referendum für den Austritt geworben, gilt aber als unideologisch. In einem Interview vergangene Woche sagte er, bei den Gesprächen mit Brüssel seien "Flexibilität und Pragmatismus" nötig. An diesem Donnerstag will die Regierung detaillierte Vorschläge für die Handelsbeziehungen nach dem Brexit vorlegen, auf Grundlage der Einigung von Chequers. Demzufolge möchte sich Großbritannien bei Industrie- und Agrarprodukten auch in Zukunft an die Regeln des EU-Binnenmarktes halten. Zudem soll das Königreich vorerst in einer Zollunion mit der EU bleiben, die jedoch später durch ein besonderes Zollabkommen ersetzt werden soll.

EU-Ratspräsident Donald Tusk reagierte zurückhaltend auf die Rücktritte der beiden Minister. "Politiker kommen und gehen, aber es bleiben die Probleme, die sie für ihr Volk geschaffen haben", schrieb er auf Twitter. "Ich kann nur bedauern, dass die Brexit-Idee nicht mit Davis und Johnson gegangen ist. Aber... wer weiß?" Die EU-Kommission erklärte, sie sei bereit, "24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche" mit London zu arbeiten. Dies gelte auch für die Sommermonate. Die EU werde weiter "in gutem Willen" verhandeln, sagte ein Sprecher. Die EU will am Zeitplan für den Brexit festhalten. Demnach sollen die Gespräche vor dem EU-Gipfel im Oktober abgeschlossen werden, damit der Austrittsvertrag bis Ende März 2019 ratifiziert werden kann.