10. April 2017, 14:57 Uhr Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Der schmutzige Wahlkampf der NRW-AfD









Feedback

Anzeige

Die AfD im Westen gibt sich bürgerlich. Im Internet aber zeigt sich: Unter den Parteimitgliedern sind Hetzer, Islamfeinde und Sexisten.

Von Benedikt Peters , Mettmann

Es gibt diese Momente, in denen man die AfD für eine bürgerliche Partei halten kann. Am Donnerstabend vergangener Woche zum Beispiel, in Mettmann, einer Kleinstadt bei Düsseldorf. Die "Gesellschaft Verein zu Mettmann" hat zur Podiumsdiskussion in ein Vier-Sterne-Hotel geladen. Gut hundert Zuhörer sitzen auf gepolsterten Stühlen über dickem Teppichboden, und vorn, auf dem Podium neben den anderen Lokalpolitikern, sitzt Herbert Strotebeck in dunklem Anzug und Krawatte.

Strotebeck steht auf Platz fünf der AfD für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Nach der Abstimmung am 14. Mai wird er im größten deutschen Landtag sitzen, alles andere wäre bei den derzeitigen Umfragewerten ein Wunder. Er trägt das graue Haar akkurat gescheitelt und spricht in geschliffenen Sätzen: Über die neue Einbruchsstatistik, über den Ausbau der Straßen, darüber, warum er das alte Abitur nach neun Jahren wieder zurück haben möchte. "Ich begründe Ihnen das auch gern. Unsere Kinder können noch genug arbeiten. Wir sollten ihnen mehr Zeit lassen, zum Beispiel, um ein Instrument zu erlernen oder Sport zu treiben." Strotebeck bekommt viel Applaus von Mittfünfzigern in Hemden und Sakkos, manchmal sogar mehr als der Mann von der CDU. Hier sitzt ein Bürgerlicher unter Bürgerlichen, so wirkt es.

Dass es mit der Bürgerlichkeit der Rechtspopulisten im Westen aber doch nicht so weit her ist, zeigt sich im Internet. 60 Politiker stehen auf der AfD-Liste für die Landtagswahl, und einige von ihnen führen den Wahlkampf im Netz mit schmutzigen Methoden. Sie hetzen gegen Ausländer, gegen Muslime, gegen Mitglieder der Bundesregierung. Das zeigt eine Recherche der Süddeutschen Zeitung, die die Facebook-Profile der Kandidaten auf der AfD-Liste ausgewertet hat. In weiteren Fällen deuten länger zurückliegende Posts von AfD-Kandidaten auf deren ausländer- oder frauenfeindliche Gesinnung hin.

"Ab ins Lager"

Anzeige

Ein paar Plätze hinter Strotebeck, auf Platz 16 der AfD-Liste, steht Thomas Röckemann, Wahlkreis Minden-Lübbecke. Röckemann hat ebenfalls Chancen, in den Landtag einzuziehen, wenn es bei den derzeitigen Umfragewerten von acht Prozent für die AfD bleibt. Auch er trägt gern Anzug, absolvierte zuerst eine Ausbildung bei der Polizei und studierte dann Jura.

Auf Facebook aber hat er es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mit zweifelhaften Posts Hass zu schüren. Am 12. März teilt Röckemann einen Artikel des Portals "Lokalo24.de", die Überschrift lautet: "Junge Mädchen erleben Spießrutenlauf in der Fußgängerzone". Dazu schreibt er: "Junge Frauen und Mädchen werden belästigt und flüchten vor "Flüchtlingen" (...).Wenn sich unsere jungen Frauen und Mädchen nicht mehr ungestört und unbelästigt frei bewegen können, dann ist das Ende der Fahnenstange längst erreicht."

In dem Text heißt es, zwei zwölfjährige Mädchen hätten sich im Einkaufszentrum "City Point" in ein Geschäft geflüchtet, da sie auf den Gängen von Männern angesprochen wurden. Wer sie angesprochen haben soll und welchen Hintergrund die Männer hatten, wird nicht beschrieben. Das verschweigt Röckemann ebenso wie das Zitat des Polizeisprechers am Ende des Textes: "Von den beschriebenen Personengruppen im City-Point geht unseren Erkenntnissen nach keinerlei Gefahr aus."

Unter dem Post bricht sich ungeachtet dessen schon bald der Hass auf Flüchtlinge Bahn. "Es sind Tiiere", schreibt ein Facebook-Fan von Röckemann in zweifelhafter Rechtsschreibung, "sperrt sie alle in einen Käfig." "Jeder Deutsche Mann sollte sofort handeln", fordert ein weiterer. Es finden sich mehrere Mordaufrufe unter dem Post ("Hinrichten", "Kopfschuss"). Ein Nutzer schreibt: "Ab ins Lager."