6. April 2017, 17:00 Uhr Chinas Präsident in USA Kontrollfreak Xi trifft auf Disruptor Trump









Feedback

Anzeige

Im Wahlkampf warf Donald Trump China vor, die USA zu "vergewaltigen". Kurz vor dem ersten Treffen der beiden Staatschefs ist der Ton deutlich konzilianter.

Dennoch gibt es nach wie vor genug Konfliktthemen: Nordkorea, die von China besetzten Gebiete im Südchinesischen Meer, das US-Handelsdefizit mit China.

Bisher hat Trump keine seiner Drohungen wie zum Beispiel Strafzölle wahrgemacht, und auch die guten Beziehungen zu dessen Schwiegersohn Jared Kushner geben Peking Anlass zur Hoffnung.

Von Kai Strittmatter , Peking

Am Donnerstag trifft US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal auf Xi Jinping. Auf den Präsidenten jenes Landes also, das er im Wahlkampf über Monate beschimpft und attackiert hat wie kein anderes. Weil China angeblich amerikanische Jobs "stiehlt" und "unser Land vergewaltigt", weil es den USA nicht hilft im diplomatischen Ringen mit Nordkorea - das gerade wieder mit einem Raketentest provoziert hat - und weil es Land besetzt im Südchinesischen Meer.

Mit einigem Bangen hat die Welt auf diesen Gipfel der zwei größten Volkswirtschaften gewartet, Asien sowieso. Nun, da es so weit ist, veröffentlichte die Pekinger Volkszeitung - Pauken und Trompeten sonst durchaus nicht abgeneigt - eine Nachricht mit dieser Überschrift: "Xi Jinping reist zu einem Staatsbesuch nach Finnland und wird auch die USA zu einem Präsidentengipfel besuchen". Lakonischer kann man die Luft kaum herauslassen aus all den Erwartungen.

Eigentlich hätte Xi Jinping allen Grund, nervös zu sein. Gerade sah es noch so aus, als hätten Trump und seine Mannen China zum neuen Erzfeind erkoren; Trump-Einflüsterer Stephen Bannon hatte im vorigen Jahr zu Protokoll gegeben, in fünf bis zehn Jahren werde man zweifellos "im Südchinesischen Meer in den Krieg ziehen".

Zudem wird das Treffen eine Studie zweier unterschiedlicher Persönlichkeiten: Hier der disziplinierte Kontrollfreak Xi Jinping, der als Beamter und Politiker vier lange Jahrzehnte durch den Apparat an die Spitze geklettert ist. Ein Mann, dem Stabilität über alles geht und Unberechenbarkeit ein Grauen ist. Dort der sprunghafte Disruptor, der aus einer Laune heraus Gesprächspartner demütigt und kistenweise Porzellan zerschlägt. Wenn Chinas Führer einen Gipfel besuchen, dann normalerweise nur, wenn es ein detailliertes Drehbuch gibt. Trump aber hält sich an keine Drehbücher.

Anzeige

Nordkorea, Südchinesisches Meer, Handel - Stoff für Konflikte gibt es genug

Und doch wird Chinas Delegation einiges an neuer Zuversicht im Gepäck haben, wenn sie in Mar-a-Lago eintrifft. Die Gefahr, dass Donald Trump seinen Gast Xi Jinping abwatscht und mit einem McDonald's-Hamburger abspeist, wie er das im Wahlkampf noch angekündigt hatte, ist eher gering: Die Signale stehen auf vorsichtiges Abtasten. Man wolle den "Rahmen" für künftige Kooperation ausloten, ließ das Weiße Haus im Vorfeld verlauten, einen "ersten Schritt hin zu einer konstruktiven und ergebnisorientierten Beziehung".

Das klingt ganz anders als noch vor Kurzem. Stoff für Konflikte gibt es weiter genug. Nordkorea wird bei Trump ganz oben auf der Liste stehen, am liebsten wäre ihm, dass Peking den Kollaps des Regimes auslöst, ein Ansinnen, auf das Peking nicht eingehen wird. Dann das Südchinesische Meer, wo China umstrittene Gebiete besetzt. Sowie das US-Handelsdefizit mit China, 347 Milliarden Dollar im vorigen Jahr. Ein möglicher Handelskrieg ist eine der größten Sorgen von Chinas Präsident Xi. Sein Traum ist der Wiederaufstieg Chinas zu alter Größe, aber dazu wird das Land noch lange auf den US-Markt angewiesen sein. Besonders in diesem Jahr kann Xi sich keine Erschütterungen leisten: Ende des Jahres steht ein wichtiger Parteitag der KP an. Für Xi wird das eine Art zweite Krönungsmesse - und der Besuch bei Trump soll der Auftakt werden zu einem Jahr, in dem Xi Jinping als Führer erstrahlt.