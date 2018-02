13. Februar 2018, 19:09 Uhr Außenansicht Verlorene Generation

Abendsonne auf dem Ponte Vecchio in Florenz.

Viele junge Italiener müssen mit einer Gewissheit leben: Der Unsicherheit. Sie suchen Halt im Individualismus, statt in gemeinsamen Lösungen. Und werden so leicht zu Opfern der Rechtspopulisten.

Von Thomas Leoncini

Wer heute jung ist, gehört einer Generation der Aussortierten an, die soziale Ungerechtigkeit und gigantische Schuldenberge erbt. Trotzdem zählt der Satz: "Du Glücklicher bist noch jung!" zu den weltweit oft wiederholten Phrasen. Es ist ein grausamer Satz. Denn die Generation der "Entwurzelten", der ab 1980 Geborenen, kann sich einzig ihrer Unsicherheit sicher sein. Das macht sie verletzlich - nicht nur in Beziehungen, sondern auch in der Seele, auf dem prekären Arbeitsmarkt und bei der sozialen Sicherheit, die zum Privileg wird. ...