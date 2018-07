16. Juli 2018, 18:54 Uhr Asylpolitik Von einer Flucht zur nächsten

Er war als Seehofers Nummer 70 im Abschiebeflug nach Kabul vorgesehen, nun ist Danial M. im Kirchenasyl. Sein Fall könnte für die CSU knifflig werden.

Von Oliver Das Gupta , Bayreuth/Kulmbach

Horst Seehofer kennt Danial M. nicht, umgekehrt war es bis vor ein paar Wochen auch so. Obwohl die beiden Männer einander nie persönlich begegnet sind, gibt es eine Verbindung zwischen dem CSU-Chef und dem Berufsschüler aus Nordbayern, zumindest seit dem 3. Juli. Am Abend hob der Flieger aus München in Richtung Kabul ab. An Bord der Maschine saßen jene Afghanen, über die Seehofer am nächsten Tag witzelte. 69 Abgeschobene an seinem 69. Geburtstag - "das war von mir nicht so bestellt", sagte der Bundesinnenminister. Danial war als Seehofers Nummer 70 vorgesehen. Aber die Polizei verpasste den 22-Jährigen aus Neuenmarkt, einem 3000-Einwohner-Ort nahe Kulmbach und Bayreuth.

Als ihn die Beamten am frühen Morgen bei seiner Familie abholen wollten, war der 22-Jährige krank bei seiner Freundin. Seitdem bewahrt ihn das Kirchenasyl in der Evangelisch-reformierten Gemeinde in Bayreuth vor der Abschiebung. Innerhalb von drei Jahren hat er seinen Schulabschluss gemacht, nun wollte er seine Ausbildung bei einer Schuhhandelsfirma beginnen. Dafür hätte er eine neue Duldung beantragen müssen - als einziger seiner Familie. Aber er wusste nichts davon, die ehrenamtlichen Betreuer verschwitzten es, den Afghanen auf die Formalität hinzuweisen, nun ist er ohne Schutz und kann abgeschoben werden.

Der Fall von Danial M. fällt in eine besonders aufgeladene Zeit, in der die Bundesregierung fast an der Asylpolitik zerbrochen wäre. Mit Blick auf die bayerische Landtagswahl schlug die CSU-Spitze zwischenzeitlich nicht nur rechtspopulistische Töne an, sie agierte auch dementsprechend. Die Zahl der abgeschobenen Afghanen stieg auffallend an: Seit Ende 2016 hat Deutschland insgesamt etwa 300 Afghanen abgeschoben, doch die Zahl ging nun deutlich nach oben. Beim letzten Flug kamen allein 51 der 69 Männer aus Bayern. Darunter befanden sich Straftäter, aber auch Männer, die im ländlichen Raum besonders gut integriert waren - so wie Danial M., der 2015 mit seiner Familie nach Deutschland gekommen ist.

Nicht nur die örtliche CSU hat sich eingeschaltet, sondern auch höchste kirchliche Vertreter

Die Geschichte von Danial M. ist von Flucht geprägt. Seine Eltern gehören der verfolgten Minderheit der Hazara an. Sie flohen in den Neunzigerjahren vor den Übergriffen der radikalislamischen Taliban in den Iran. Dort sind Danial und seine Geschwister geboren und aufgewachsen. 2014 wies das Mullah-Regime die Familie nach Afghanistan aus. Nach wenigen Monaten ermordeten die Taliban Danials Onkel, einen Polizisten. Es begann eine neue Flucht, die in Oberfranken endete.

Seitdem gilt die Familie als Musterbeispiel gelungener Integration: Alle lernen Deutsch, die Kinder gehen zur Schule oder machen eine Ausbildung. Danial ist sogar ein kleinwenig prominent: Als Torwart des örtlichen Fußballclubs hat er maßgeblichen Anteil am Aufstieg des Teams in der vergangenen Saison. Im entscheidenden Spiel bejubelten Hunderte Zuschauer die rettenden Paraden ihres Torhüters, erzählen Einheimische. Seine Teamkameraden schwärmen von dem jungen Afghanen. Danial sei fleißig, hilfsbereit und im positiven Sinne ehrgeizig, sagt sein Trainer Florian Schlegel, "auf den kannst du dich 100-prozentig verlassen". Den bodenständigen Franken macht die Situation fassungslos. Warum, fragt Schlegel, schiebe man nicht ausländische Straftäter ab, statt integrierter Leute wie Danial? "Das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand."

Neben dem Trainer setzt sich eine bemerkenswerte Allianz dafür ein, dass der Afghane in Deutschland bleiben darf. Kurz vor der Landtagswahl im Oktober könnte der Fall Danial M. knifflig werden für den aus Franken stammenden CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder, der an diesem Dienstag Bayreuth besucht. Nicht nur der lokale SPD-Landtagsabgeordnete hat sich eingeschaltet, sondern auch die örtliche CSU - und höchste kirchliche Vertreter. Die evangelische Regionalbischöfin Dorothea Greiner kritisiert, dass Danial von seiner Familie getrennt werden würde. Bambergs katholischer Erzbischof Ludwig Schick nennt es "unverständlich und unverantwortlich", den gut integrierten Afghanen unter diesen Umständen abzuschieben. Die Behörden müssten "noch einmal genau den Asylantrag prüfen". Alexander Wunderlich, CSU-Mitglied und Zweiter Bürgermeister von Neuenmarkt, sagt, dass einem die hohe Politik "manchmal die Zornesröte ins Gesicht" treibe. Lokale Unternehmen würden "händeringend" nach Lehrlingen suchen - engagierten jungen Menschen wie Danial. "Gerade solche Leute wollen wir ja haben", sagt Wunderlich.

Danial M. selbst wirkt gelassen. "Ich versuche positiv zu denken", sagt er, "aber abends, wenn ich im Bett liege, kommt die Angst." Er sagt, vielleicht helfe ja Ministerpräsident Markus Söder. Seine Schwester, eine selbstbewusste Frau mit langen braunen Haaren, ist dankbar, dass die Kirche ihren Bruder aufgenommen hat. "Muslime, Christen und Juden haben alle den gemeinsamen Stammvater Abraham", sagt sie. Danials Vater nickt. Er sagt in gebrochenem Deutsch, er habe immer alles dafür getan, dass sich seine Kinder in Freiheit entwickeln können. Dann schaut er nur noch stumm auf die Tischplatte.