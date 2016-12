22. Dezember 2016, 15:06 Uhr Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt Was über die Opfer bekannt ist









Feedback

Anzeige

Von den zwölf Todesopfern sind inzwischen neun identifiziert.

Mindestens sechs Deutsche, eine Israelin und eine Italienerin kamen bei dem Anschlag ums Leben.

Das Bundeskriminalamt (BKA) rechnet damit, bis Donnerstag alle Todesopfer identifizieren zu können.

Von Benjamin Moscovici

Zwölf Menschen sind bei dem verheerenden Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz getötet worden. 49 Menschen wurden zudem verletzt, 14 von ihnen schweben noch immer in Lebensgefahr. Bislang konnten erst neun Todesopfer identifiziert werden. Nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank sind sechs Deutsche unter den Toten. Bis zu drei Tage könnte es dem BKA zufolge dauern, die Identität aller Opfer zu ermitteln.

Unter den sechs toten Deutschen sind ein 32 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel und eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, teilte das Innenministerium in Potsdam am Mittwoch mit. Auch eine Israelin ist unter den Todesopfern, erklärte das Außenministerium in Jerusalem. Die Frau sei mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es auf der israelischen Nachrichtenseite ynet. Das Ehepaar habe zwei erwachsene Kinder. Sie seien nach Berlin gereist, um bei der Identifizierung zu helfen.

Inzwischen ist auch klar, dass eine Italienerin, die bislang als vermisst galt, zu den Todesopfern gehört. Das erklärte der italienische Außenminister Angelino Alfano am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Die 31-Jährige aus Sulmona in den Abruzzen war 2013 nach Berlin gekommen und hatte dort bei einem Logistikunternehmen gearbeitet.

Zu den Toten zählt auch der polnische Fahrer des Sattelschleppers, mit dem der Attentäter in den Weihnachtsmarkt gerast war. Die Polizei fand den 37-jährigen Łukasz U. erschossen auf dem Beifahrersitz des Lasters. Seinem Arbeitgeber zufolge war er schon seit Montagnachmittag nicht mehr erreichbar. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unbekannt. Als der Lkw zum Stehen kam, soll der Pole noch gelebt haben. Den Ermittlern zufolge sah es so aus, als habe in der Fahrerkabine ein Kampf stattgefunden.

Anzeige

Bei der Berliner Charité wurden dreizehn Patienten eingeliefert. Acht davon kamen der Krankenhausverwaltung zufolge mit schwersten Verletzungen auf die Intensivstation. Zwei der Schwerverletzten seien inzwischen verstorben. Ein Anschlagsopfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Zu den Schwerverletzten gehört auch der Spanier Inaki Ellakuria. Der 21-jährige Erasmus-Student aus Bilbao schrieb wenige Stunden nach dem Anschlag auf Twitter: "Er hat mich überrollt und beide Beine überfahren." Er erlitt einen dreifachen Bruch an den Beinen. Außerdem wurde er an der Hüfte verletzt. Gemeinsam mit zwei Freundinnen habe er auf dem Platz neben der Gedächtniskirche gestanden, als der Lastwagen kam. "Ich hörte, wie er gegen den ersten Stand fuhr, ich drehte mich um und hatte ihn vor meinem Scheiß-Gesicht." Es sei der "schlimmste Schmerz" gewesen, "den ich je in meinem Leben ertragen musste".

Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenia en mi puta cara. Iba rápido, muy rápido para ser una salida de calzada. — Iñaki Ellakuria (@hinak_nako) December 20, 2016

Eine ältere Dame aus Neuss bei Düsseldorf wird noch immer vermisst. Ihr 40-jähriger Sohn, mit dem sie gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt war, wurde schwer verletzt. Der Laster war mitten durch die Glühweinbude gefahren, in der die beiden gerade saßen. Der Sohn geht davon aus, dass seine Mutter den Anschlag nicht überlebt hat. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: "Ich habe ja gesehen, was mit ihr passiert ist."