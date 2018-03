14. März 2018, 17:56 Uhr Seite Drei zu Angela Merkel Als wär's das erste Mal

Die Wiederwahl Angela Merkels zur Kanzlerin ist auch für sie alles andere als Routine. Über einen bemerkenswerten Tag im Parlament und beim Bundespräsidenten.

Von Nico Fried

Ja, klar, es geht an erster Stelle um Angela Merkel an diesem Mittwoch. Vierte Kanzlerschaft, Adenauer vielleicht bald überholt, sogar Kohl in Reichweite. Wer hätte das gedacht, 2005. Aber in dieser Sitzung des Bundestages, aus der nach gut viereinhalb Stunden tatsächlich eine neue Regierung hervorgeht, steckt noch so viel mehr. Alleine das Datum: 14. März. Das ist doch wirklich ein verrückter Zufall.

Aber erst mal Ehre, wem Ehre gebührt. Wieder einmal, wenn auch das erste Mal aus dem Munde von ...