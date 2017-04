22. April 2017, 11:44 Uhr AfD-Parteitag in Köln Petry entschuldigt sich bei Gauland









In ihrer Auftaktrede auf dem Parteitag in Köln räumt die AfD-Chefin einen "Fehler" im Umgang mit ihrem Vize ein.

Von Benedikt Peters , Köln

Frauke Petry schlägt versöhnliche Töne an. Sie wolle sich "entschuldigen", sagt sie, als sie am Samstagmorgen im Tagungssaal des Kölner Maritim-Hotels ans Mikrofon tritt. Sie habe einen "Fehler" gemacht. Fast jeder der 600 Delegierten im Saal klatscht. Es ist der Versuch, die Wogen in einer Partei zu glätten, die zuletzt in großem Aufruhr war.

Der Bundesparteitag der AfD beginnt mit 15 Minuten Verspätung. Er steht unter besonderer Beobachtung - und zwar in vielerlei Hinsicht. Offiziell geht es der AfD um Vorbereitungen für die Bundestagswahl im Herbst. Sie will über ein Wahlprogramm beraten und darüber, wer die AfD in den Wahlkampf führen soll.

Doch eigentlich geht es um viel mehr. Die Partei steht vor einer Machtprobe, an der sie - so vermuten es zumindest manche Beobachter - möglicherweise zerbrechen kann. Petry hat diese Machtprobe selbst herbeigeführt, indem sie einen "Zukunftsantrag" gestellt hat, über den der Parteitag abstimmen soll. In dem Text (hier zu lesen ab Seite 7) heißt es, die AfD solle "den realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" einschlagen, statt in Fundamentalopposition zu gehen. Dabei geht es allerdings weniger um unterschiedliche politische Inhalte. Es geht vor allem um den Ton, mit dem die AfD ihre Positionen in der Öffentlichkeit vorträgt.

Petry erwähnt Alexander Gauland in dem Antrag namentlich. Dadurch hatte Petry in den vergangenen Tagen für großen Unmut in der AfD gesorgt. Verstanden wurde der Passus als Angriff auf Gauland und seine Gefolgsleute, etwa den Thüringer Landeschef Björn Höcke. Höcke sorgt mit seinen Äußerungen immer wieder für Empörung, weil diese häufig an die NS-Rhetorik erinnern. Nachdem Höcke im Januar das Holocaust-Mahnmal in Berlin als "Denkmal der Schande" kritisiert hatte, strengte Petry ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn an, das bisher allerdings keinen Erfolg zeigte. Petry glaubt, dass Aussagen von Parteimitgliedern wie Höcke der Partei dauerhaft schaden und dazu führen, dass die AfD ihr Wählerpotenzial nicht erreicht. Das erklärte sie am Mittwoch via Facebook.

Ihr Antrag solle nun umformuliert werden, kündigt Petry in Köln an. Der Name Gauland soll nicht mehr auftauchen. Ob die Delegierten dem Papier zustimmen werden, ist noch offen, gilt aber als wahrscheinlich. Wenn es Petry gelingt, könnte sie damit den Streit in ihrer Partei beilegen, zumindest vorerst.

Der Parteitag in Köln lässt sich von seiner Bedeutung her in etwa mit dem Essener AfD-Parteitag im Juli 2015 vergleichen. Damals verweigerte die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Parteigründer Bernd Lucke die Gefolgschaft und wählten stattdessen Frauke Petry zur Vorsitzenden.

Lucke hatte vor dem Essener Parteitag mit seiner Initiative "Weckruf" für einen moderateren Kurs der Partei geworben, dessen Kern die Kritik am Euro sein sollte. Gegenüber den nationalkonservativen, damals von Petry geführten Mitgliedern konnte er sich nicht durchsetzen. Nach seiner Abwahl in Essen verschwand Lucke aus der Partei und in der politischen Bedeutungslosigkeit.

Lokale Medien melden Übergriffe

Petrys Botschaft sorgte für enormes Aufsehen, weil sie darin ebenfalls erklärte, für eine Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl weder allein noch im Team zur Verfügung zu stehen. Ein Verzicht, der jedoch nicht als Rückzug von der Macht zu deuten ist, sondern eher als eine Kampfansage, mit der die Partei auf ihre Linie eingeschworen werden soll. Ob auf dem Parteitag in Köln tatsächlich Personalentscheidungen für die Bundestagswahl getroffen werden, ist allerdings noch nicht sicher.

Unklar ist außerdem, ob es Petry tatsächlich gelingen wird, die Partei auf ihre Seite zu bringen. Sie hat zwar einige prominente Unterstützer wie den rheinland-pfälzischen Landeschef Uwe Junge. Aber sie hat auch zahlreiche AfD-Mitglieder aus der Führungsriege gegen sich, etwa den sachsen-anhaltinischen Landeschef André Poggenburg. Dieser sagte am Freitag gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung, die AfD müsse auch für Menschen mit extremen Ansichten Platz bieten. Poggenburg forderte, dass der Partei-Rechtsaußen Höcke in den Vorstand aufrücken solle.

Noch größer als im Maritim-Hotel, wo die AfD ihren Parteitag abhält, dürften die Spannungen vor dem Gebäude werden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 4000 Einsatzkräften vor Ort. Sie hat Straßensperren und sogar eine Flugverbotszone eingerichtet. Erwartet werden etwa 50 000 Demonstranten. Die meisten von ihnen wollen wohl in friedlicher Absicht kommen, in der Stadt finden Umzüge und sogar Karnevalspartys statt, mit denen die Organisatoren ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen wollen.

Vor dem Hotelgebäude war früh morgens noch alles ruhig. Nur wenige Demonstranten waren zu sehen, Einsatzwagen der Polizei und ein Wasserwerfer waren vor Ort. Inzwischen aber gibt es auch erste Berichte von Zwischenfällen. Lokale Medien melden unter Berufung auf die Polizei, ein Polizist sei verletzt worden, als ein Mann mit einer Holzlatte ein AfD-Mitglied in der Kölner Innenstadt angriff. Das AfD-Mitglied blieb demnach unverletzt. Zudem seien hundert Menschen in Gewahrsam genommen worden, weil sie versucht hätten, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen.

Nach Erkenntnissen der Polizei haben mehrere tausend Demonstranten geplant, den Parteitag zu blockieren. Unter ihnen sollen nach Worten des Kölner Polizeipräsidenten Jürgen Mathies auch "mehrere hundert Gewaltbereite" sein. Die Polizei mache sich "große Sorgen", sagte Matthies. Auf linksextremen Seiten im Internet kursieren Texte, die offen zur Gewalt aufrufen. In einem heißt es, man wolle der AfD in Köln "den Todesstoß geben". Bisher lassen sich die AfD-Delegierten davon nicht beeindrucken.