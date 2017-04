26. April 2017, 17:31 Uhr Abgesagtes Treffen Wie es zum Eklat mit Israel kommen konnte









Mit dem abgesagten Treffen zeigt Israels Premier Netanjahu seinen Unmut gegenüber der Bundesregierung so offen wie lange nicht.

Die Kanzlerin stellte sich hinter Gabriel, auch ist es nicht die erste Krise in den deutsch-israelischen Beziehungen.

Der Außenminister übersteht den Eklat ohne Blessuren. Dennoch ist klar: Bundespräsident Steinmeier wird die Wogen glätten müssen.



Von Stefan Braun und Robert Roßmann

In der Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen gab es schon so manche Krise. 1999 etwa sagte der damalige israelische Außenminister Ariel Scharon kurzfristig einen Termin mit seinem deutschen Kollegen Joschka Fischer ab. Bereits damals gab es Streit um die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten. Doch 1999 begründete Scharon seine Absage offiziell noch mit einer Verletzung.

Diesmal kaschierte die israelische Regierung ihren Unmut nicht mehr. Zu groß war die Verärgerung von Premierminister Benjamin Netanjahu darüber, dass sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bei seiner Israel-Reise auch mit regierungskritischen Organisationen treffen wollte - unter ihnen die Gruppe "Breaking the Silence", die Aussagen israelischer Veteranen über den Umgang der Armee mit den Palästinensern in den besetzten Gebieten sammelt. Netanjahu ließ am Dienstag seine geplante Begegnung mit Gabriel platzen - die Antrittsreise des neuen Bundesaußenministers in Israel endete mit einem diplomatischen Scherbenhaufen.

In der Union heißen nicht alle Gabriels Auftreten gut

Am Tag danach richtete sich der Blick nun auf die Kanzlerin: Würde sie sich hinter Gabriel stellen oder auf Distanz zu ihrem Außenminister gehen? Merkel ist bisher nicht durch eine übermäßig reservierte Haltung gegenüber Israel aufgefallen. Bei ihrer Rede vor der Knesset 2008 hatte sie - mit Blick auf die deutsche Verantwortung für den Holocaust - gesagt, Israels Sicherheit gehöre zur deutschen "Staatsräson" und sei für sie "niemals verhandelbar". Dass in der Union nicht alle Gabriels Auftreten gutheißen, zeigte bereits am Mittwochmorgen eine Äußerung von Gitta Connemann. Die CDU-Bundestagsabgeordnete ist Vizepräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und beklagte ein mangelndes "Fingerspitzengefühl" des Außenministers.

Doch wer erwartet hatte, auch die Kanzlerin würde auf vorsichtige Distanz zu Gabriel gehen, wurde wenige Stunden später enttäuscht. In der Bundespressekonferenz am Mittag war Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert auch auf Nachfragen nicht einmal eine Nuance an Kritik zu entlocken. "Wir sind der Meinung, dass es möglich sein muss, in einem demokratischen Land auch kritische Nichtregierungsorganisationen zu treffen, ohne dass das solche Folgen hat", sagte Seibert. Auch bei Reisen der Kanzlerin stünden regelmäßig Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft auf dem Programm.

Sowohl im Umfeld der Kanzlerin wie auch in Gabriels Außenministerium hoffen sie jetzt, dass der Eklat keine irreparablen Folgen hat. Allerdings dürfte der für Anfang Mai geplante Antrittsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Israel jetzt noch mehr Beachtung finden. Steinmeier wird es wohl richten müssen, das erforderliche Maß an Diplomatie trauen ihm alle zu. Steinmeiers Sprecherin sagte, der Bundespräsident werde sich natürlich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen. Ob "Breaking the Silence" dabei sein wird, ist aber noch unklar. Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck hatte sich bei seinem Israel-Besuch mit Vertretern dieser Gruppe getroffen.

Die israelische Armee - ein furchtbar heikler Punkt

Dass Gabriel den Eklat ohne Blessuren übersteht, liegt auch an Reuven Rivlin. Gabriel merkte man am Ende zweier aufregender Tage in Israel jedenfalls die Erleichterung an, als er von seiner Begegnung mit dem israelischen Präsidenten erzählte. Erleichtert war Gabriel, weil der Israeli ihm - wie Gabriel es interpretierte - im Streit mit Netanjahu den Rücken gestärkt hatte. Nicht öffentlich zwar, aber dafür intern gleich zweimal in einem Gespräch, das nach der Absage des Treffens mit Netanjahu deutlich länger gedauert hatte als zuvor geplant.

Rivlin hatte zu Beginn und zum Ende des Treffens mit Gabriel in der Tat gesagt, Israel sei eine Demokratie; deshalb dürfe hier jeder sagen, was er denke. Gabriel nannte das eine "bemerkenswerte Äußerung". Aber seine eigentliche Botschaft hieß: Schaut her, Rivlin sieht es wie ich in dieser verflixten Auseinandersetzung. Allerdings hatte Rivlin auch darauf hingewiesen, man solle nie vergessen, dass es "unsere Kinder sind", die in der Armee dienten. Damit hatte Rivlin mehr gesagt, als Gabriel später zitierte. Und er hatte exakt den Schmerzpunkt benannt, um den es beim Eklat zwischen Gabriel und Netanjahu gegangen ist. Rivlin verteidigte die Demokratie und signalisierte Gabriel zugleich, dass er sich im Konflikt mit Netanjahu einen furchtbar heiklen Punkt ausgesucht hatte.

Gabriel soll erst im Anflug von Netanjahus Unmut erfahren haben

Womit man bei der Frage gelandet ist, wie das eigentlich passieren konnte. Begonnen hat die Planung der Reise mit einem Anruf des israelischen Botschafters in Berlin, Yakov Hadas-Handelsman. Wenige Tage nachdem das Kanzleramt die gemeinsamen Regierungskonsultationen für dieses Jahr abgesagt hatte, meldete er sich im Auswärtigen Amt mit der Bitte, Gabriel möge baldmöglichst nach Jerusalem kommen. Es war freundlich gemeint; Gabriel sprang drauf an. Die Planung begann.

Bald war klar, dass es Begegnungen mit Netanjahu, mit Rivlin und mit dem palästinensischen Premier Rami Hamdallah geben werde. Ebenso schnell wurde beschlossen, dass auch dieses Mal wieder Treffen mit Nichtregierungsorganisationen stattfinden sollten. Die Liste entstand zwischen der deutschen Botschaft in Tel Aviv und dem Protokoll im Berliner Außenamt; zurückgegriffen wurde auf Gruppen, die auch in früheren Fällen mit dabei waren.

Dann geschah, was üblich ist vor derartigen Reisen: Die Pläne wurden der israelischen Botschaft in Berlin mitgeteilt. Was danach passierte, ist inzwischen umstritten. Von israelischer Seite heißt es, die Signale seien eindeutig gewesen, immer wieder habe man klargemacht, Gabriel möge auf die Begegnung mit "Breaking the Silence" und "B'tselem" verzichten. In Berlin ist nur zu hören, es habe Hinweise gegeben, dass der israelischen Regierung das Treffen nicht gefalle. Aber im Vorhinein sei nicht das unmissverständliche Signal gesendet worden, Netanjahu könne es ablehnen, Gabriel zu empfangen. Glaubt man Gabriel, dann erfuhr er selbst erst während des Anflugs auf Israel, wie sich alles zugespitzt habe. Doch da, so wird berichtet, sei für Gabriel ein Verzicht auf das Treffen mit den NGOs nicht mehr infrage gekommen.