25. Mai 2018, 13:44 Uhr Nach sexuellen Übergriffen Filmproduzent Weinstein stellt sich New Yorker Polizei

Warten auf Harvey Weinstein: Zahlreiche Kamerateams haben sich bereits in Manhatten in Stellung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan will Berichten zufolge Anklage gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung erheben.

Ins Gefängnis muss er wohl vorerst nicht, offenbar gibt es einen Deal mit der Staatsanwaltschaft.

Mehrere mutmaßliche Opfer zeigten sich erfreut. "Heute sind wir der Gerechtigkeit einen Schritt näher gekommen", schrieb etwa Rose McGowan.

US-Filmproduzent Harvey Weinstein hat sich am Freitag der New Yorker Polizei gestellt. Gegen 7.30 Uhr Ortszeit erschien er auf einem Polizeirevier in Manhatten, zahlreiche Kamerateams hatten vor dem Gebäude auf ihn gewartet. Ins Gefängnis muss er aber wohl erst einmal nicht, offenbar gibt es einen Deal mit der Staatsanwaltschaft.

Den US-Berichten zufolge wird Weinstein noch am Freitag einem Richter zur offiziellen Verlesung der Anklage vorgeführt. Seine Kautionsbedingungen seien schon vorab festgelegt worden. Demnach werde er eine Million Dollar hinterlegen und sich verpflichten, eine Fußfessel zu tragen. Seine Reisefreiheit werde eingeschränkt, seinen Pass muss er demzufolge abgeben.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan will unter anderem Anklage wegen Vergewaltigung gegen Weinstein erheben. Der eine Fall, um den es offenbar geht, reicht in das Jahr 2004 zurück: Schauspielerin Lucia Evans wirft ihm vor, sie zu Oralsex gezwungen zu haben. Aus dem Umfeld der Staatsanwaltschaft in New York heißt es, dass eine weitere Klage vorbereitet wird, die Identität des Opfers ist jedoch noch nicht bekannt. Dutzende Frauen haben dem Produzenten in den vergangenen Monaten sexuelle Belästigung oder sogar Vergewaltigung vorgeworfen. Viele der Fälle sind allerdings verjährt.

Mehrere mutmaßliche Opfer zeigten sich am Freitag erfreut über die Verhaftung: "Heute sind wir der Gerechtigkeit einen Schritt nähergekommen", schrieb etwa Rose McGowan, eine der ersten öffentlichen Anklägerinnen Weinsteins. Sie sei aber eher vorsichtig hoffnungsvoll, dass die Justiz in dem Fall funktioniere. "Ich kann es kaum erwarten", schrieb die Schauspielerin Annabella Sciorra. "Boom", twitterte ihre italienische Kollegin Asia Argento. Beide werfen Weinstein vor, sie in den Neunzigerjahren vergewaltigt zu haben.

Seit Monaten laufen die Ermittlungen gegen den Filmproduzenten - inzwischen auch auf US-Bundesebene. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, ob der 66-Jährige Frauen dazu gebracht habe, über Bundesstaatengrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können. Laut New York Times wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen habe, etwa um Opfer einzuschüchtern.

Der einst einflussreiche Filmproduzent hat Fehlverhalten eingeräumt, bisher aber Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex zurückgewiesen. Der 66-Jährige soll sich in Therapie befinden, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen.