Der Oscargewinner kann sich aber angeblich nicht an den Vorfall erinnern, der mehr als 30 Jahre zurück liegt. Dafür legt er ein Bekenntnis ab: Er wolle künftig offen mit seiner Homosexualität umgehen.

US-Schauspieler Kevin Spacey hat sich nach sexuellen Belästigungsvorwürfen gegen ihn entschuldigt. Der heute 46 Jahre alte Schauspieler Anthony Rapp hatte gesagt, im Jahr 1986 habe sich Spacey ihm sexuell angenähert - damals sei er selbst erst 14 Jahre alt gewesen. Bei Twitter schrieb Spacey, er sei zutiefst entsetzt, könne sich aber nicht an den mutmaßlichen Vorfall erinnern. Aber wenn er sich wirklich so verhalten habe, schulde er Rapp eine "ehrliche Entschuldigung".

Zum ersten Mal äußerte sich der 58-jährige Oscargewinner in dem Tweet auch zu Gerüchten über sein Privatleben, die er jahrelang unkommentiert gelassen hatte. Er habe Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt und sich nun entschieden, als schwuler Mann zu leben, schreibt er. Er wolle offen und ehrlich damit umgehen und sein "eigenes Verhalten untersuchen".

Rapp, bekannt aus "Star Trek: Discovery", hatte BuzzFeed erzählt, er habe vor mehr als 30 Jahren an einer Party in Spaceys Wohnung teilgenommen. Der betrunkene Schauspieler, damals 26 Jahre alt, habe ihn auf ein Bett gelegt und sei dann auf ihn geklettert. Er habe das Zimmer verlassen können, bevor sich die Situation weiter entwickelte, so Rapp.

Die #MeToo-Kampagne wurde durch den Skandal um den US-Produzenten Harvey Weinstein ausgelöst, gegen den mittlerweile auch ermittelt wird. Die Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen ihn führten nicht nur in den USA zu einer breiten Debatte über Missbrauch und Sexismus. Spacey und Weinstein sind nicht die einzigen Prominenten, denen Belästigung vorgeworfen wird.