6. März 2017, 15:49 Uhr Bangkok Ärzte in Thailand holen fast 1000 Münzen aus einer Schildkröte









Das Kleingeld hatte den Panzer des Tieres gebrochen und eine lebensbedrohliche Infektion verursacht. Schuld am Leid der Schildkröte ist ein Brauch.

Tierärzte haben in Thailand 915 Münzen aus dem Bauch einer Schildkröte entfernt. Wie die Universitätsklinik Chulalongkorn in der Hauptstadt Bangkok mitteilte, förderten die Mediziner in einer mehrstündigen Operation fünf Kilogramm Hartgeld zutage.

Das 25-jährige Suppenschildkrötenweibchen war aus einem Teich in Si Racha, etwa 120 Kilometer südöstlich von Bangkok, in eine Schutzanlage der Marine gebracht worden, weil es beim Schwimmen ein Bein nicht benutzt hatte. Bei einer Röntgenuntersuchung entdeckten die Ärzte das Kleingeld im Magen des Tieres. Es hatte die Bauchschale des Schildkrötenpanzers gebrochen und eine lebensbedrohliche Infektion verursacht.

Schuld an dem verstopften Bauch der Schildkröte ist ein in Asien üblicher Brauch, wonach Touristen ihr Kleingeld gerne in Teiche werfen und so auf Glück und Langlebigkeit hoffen.

"Die Münzen kamen vor allem aus asiatischen Ländern", sagte eine Ärztin. "Nachdem wir die Münzen entfernt hatten, atmete die Schildkröte wieder besser." Das 59 Kilo schwere Tier soll sich zunächst erholen und dann zurück in die Natur gebracht werden. Die Mediziner tauften es "Omsin", was so viel wie "Sparschwein" bedeutet.