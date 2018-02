24. Februar 2018, 18:21 Uhr SPD-Mitgliederentscheid Gabriel auf Groko-Werbetour: "Die einzigen, die daran zweifeln, sind wir"

Außenminister Gabriel kämpft bei einem Auftritt im Augustinerkeller für die Zustimmung der SPD-Genossen zu einer neuen großen Koalition.

Am Freitag hatte Juso-Chef Kühnert in München für ein Nein zur Groko geworben.

Von Heiner Effern

Der Außenminister hat nicht nur diese eine, existenzielle Frage in die proppenvolle Jagdstube des Münchner Augustinerkellers mitgebracht, die seine Partei umtreibt. Sondern noch eine zweite. Und diese stellt Sigmar Gabriel an den Beginn seiner Rede: "Wie soll es weitergehen mit Deutschland?", ruft er den Genossen zu. Dann erst: "Wie soll es weitergehen mit der SPD?" Damit ist der Rahmen gesteckt, in dem der frühere SPD-Vorsitzende in den Tagen des Mitgliederentscheids für eine Neuauflage der großen Koalition wirbt. "Es wird schlechter fürs Land, wenn wir nicht dabei sind", sagt der Außenminister. Und auch nicht besser für die SPD, wenn man sich die Haltung der FDP zum Vorbild nehme und nach dem Motto handle: "Weil wir selber gerade keine Lust und keine Zeit haben, seht zu, wie ihr die Regierung bildet."

Gabriel soll es als verantwortungsvoller, pragmatischer Staatsmann in München für die SPD-Parteispitze richten, die fast geschlossen wieder in die Bundesregierung will, es aber auf ihrer Werbetour nicht weiter in den Süden als bis nach Ulm schafft. Im Gegensatz zu Juso-Chef Kevin Kühnert, der als Frontmann der Gegner am Freitag seine Argumente in der "Münchner Stubn" eloquent präsentiert hatte. Der Münchner Bundestagsabgeordnete Florian Post wird nicht zuletzt in Kenntnis dieses Termins sehr spontan den Außenminister eingeladen haben.

Gekommen sind viele und diejenigen, die nicht mehr in den Raum passen, können nur neidisch zusehen, wie die drinnen bei Weißbier und Brotzeit den Außenminister heftig beklatschen. Post ist ein geschickter Schachzug gelungen, der das Gleichgewicht der Kampagne von Befürwortern und Gegnern in München wieder herstellen sollte.

Nicht weniger überzeugend als Kühnert packt Gabriel unter den zahlreichen, mächtigen Geweihen in der Jagdstube jene Argumente aus, die der Juso-Chef wohl als "Verantwortungskeule" bezeichnen würde. Locker im Ton, zeigt sich Gabriel besorgt um das Wohl der Menschen in Deutschland, das ohne die SPD in der Regierung deutlich geringer ausfallen würde als mit ihr. Wie sich eine erneute Koalition mit der Union auf das Wohl der Partei auswirken würde, könne dagegen niemand vorhersagen, sagt Gabriel. Regieren bedeute "keine Garantie, dass der Erneuerungsprozess gelingt, wie umgekehrt der Schritt in die Opposition keine Garantie ist".

"Die einzigen, die daran zweifeln, sind wir"

Für junge Reformer eine Spur zu generös, für ältere Genossen angebracht ernsthaft würdigt Gabriel das Engagement der Jusos für eine Erneuerung der Partei: "Tolle Leute. Wenn das die Zukunft der SPD ist, dann ist mir um die Zukunft der SPD nicht bange." Auch wenn Gabriel in der Beurteilung der vergangenen vier Jahre und des nun ausgehandelten neuen Regierungsvertrags komplett anderer Meinung ist, wie er anschließend darlegt. Das desaströse Wahlergebnis bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr führt er in erster Linie nicht auf die große Koalition oder die schlechte Verkaufe der SPD-Erfolge zurück. Der Außenminister sieht als Hauptgrund eine fundamentale Krise der Sozialdemokratie in Europa.

Diese habe es in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten versäumt, politische Konzepte für die sich immer schneller verändernden Gesellschaften zu erarbeiten und den Wählern anzubieten. Die Menschen seien angesichts von Digitalisierung und Globalisierung "auf der Suche nach Identität, und wir haben keine Antworten", sagt Gabriel. Neue Programme müssten her, die viel konkreter auf die Sorgen vieler Menschen eingingen.

Die SPD habe zum Beispiel zwei Jahre über ein Freihandelsabkommen mit Kanada gestritten, sich aber nicht getraut, die Probleme bei der Integration der vielen Flüchtlinge zu thematisieren. Die Genossen sähen "manchmal zu sehr auf sich und zu wenig auf das, was um sie herum passiert". Einig ist sich Gabriel mit den Gegnern in zwei Punkten: Die SPD benötige mehr Selbstbewusstsein und positives Denken sowie moderne Inhalte, um für die Wähler wieder attraktiv zu sein.

Geradezu pathetisch beschwört Gabriel die Genossen, nicht immer nur auf einen Erlöser wie Willy Brandt zu hoffen und über die ungelösten Probleme zu jammern, sondern sich selbst zu helfen und auch die Erfolge zu sehen, zu denen sie in den vergangenen Jahrzehnten beigetragen hätten. "Wir waren ein Ort der Angst, heute sind wir ein Sehnsuchtsort." Damit das so bleibt, müsse die SPD in Deutschland mitregieren und sich im "fragilen" Europa engagieren. "Es muss ja einen Grund geben, dass sich der Rest Europas wünscht, dass die SPD in die Bundesregierung eintritt. Die einzigen, die daran zweifeln, sind wir."