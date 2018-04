29. April 2018, 19:06 Uhr Erinnerungskultur Der nüchterne Blick auf den Nazi-Kult

Seit 2015 hat München einen Ort, an dem sich die Stadt ihrer Nazi-Vergangenheit stellt: das NS-Dokuzentrum.

Gründungsdirektor Winfried Nerdinger hört nun auf. Mirjam Zadoff folgt ihm nach.

Sie wird sich auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob das Ausstellungskonzept verändert werden sollte.

Von Jakob Wetzel

Von seinem Arbeitsplatz aus hat Winfried Nerdinger beides im Blick: die nationalsozialistische Vergangenheit Münchens und auch das Gras, das über sie gewachsen ist, jahrzehntelang. Nerdingers Büro liegt im fünften Stock des NS-Dokumentationszentrums. Von dort oben sieht man unten, unmittelbar vor dem Zentrum, die steinernen Sockel der zwei sogenannten Ehrentempel. Die Nazis verehrten hier einst die toten Putschisten von 1923.

Einer der Sockel, der südliche, ist kaum zu sehen, er ist überwuchert von Büschen und Bäumen. Den nördlichen ließ Nerdinger vor dreieinhalb Jahren ausgraben, um ihn wieder ins Bewusstsein zu rücken. Den zweiten hätte er auch gerne freigelegt, sagt er, aber er durfte nicht, der Bewuchs sei als Biotop geschützt. Das Gras, das hier über die Nazi-Relikte gewachsen ist, es bleibt.

Es sind Nerdingers letzte Tage im Amt. Jahrzehntelang hat der Architekturhistoriker dafür gestritten, dass sich München seiner Vergangenheit als "Hauptstadt der Bewegung" stellt. Das NS-Dokuzentrum, in dem er heute sitzt, hätte es ohne ihn wohl nicht gegeben. Sechs Jahre lang war er dessen Direktor, am Dienstag übergibt er an seine Nachfolgerin. Und damit lässt das Haus nicht nur seinen ersten Direktor hinter sich, sondern ein Stück weit auch seine turbulente Gründungsgeschichte.

Denn das NS-Dokuzentrum war von Beginn an begleitet von Streit, schon deshalb, weil es kein bloßes Museum ist, sondern ein politisches Haus, das nach Schuld fragt und nach Verantwortung. Wie sollte München, die Stadt, in der die NSDAP zur politischen Kraft geworden ist, mit seiner Vergangenheit umgehen? Der Streit darüber hat Nerdinger letztlich ins Amt getragen. Das war 2012: Die Stadt hatte nach langen Debatten endlich beschlossen, einen "Erinnerungs- und Lernort" zu errichten.

Doch Gründungsdirektorin Irmtrud Wojak stritt erst mit dem Stadtrat um den Namen des Zentrums und verscherzte sich dabei Sympathien. Und dann fiel ihr Grobkonzept für die Ausstellung beim wissenschaftlichen Beirat durch, die Stadt entband sie von ihren Aufgaben. Das Projekt war plötzlich ohne Plan und ohne Chef.

Nerdinger kam damals als Retter in der Not: Er war 67, stand als Professor an der Technischen Universität München kurz vor der Emeritierung, und er hatte als Leiter des Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne Erfahrung als Ausstellungsmacher. Mit drei Zeithistorikern erarbeitete er binnen zweieinhalb Jahren eine Ausstellung. Und auch wenn es Konflikte gab, er hielt den Zeitplan ein. Ein zweites Scheitern oder auch nur eine Verzögerung kamen für die Stadt nicht in Frage. Ende April 2015 wurde das Haus eröffnet. Bis heute kamen etwa 400 000 Besucher.

Seit drei Jahren bietet der weiße Würfel in der Nähe des Königsplatzes nun eine detailreiche Ausstellung, die den Bogen vom Ersten Weltkrieg bis zu rechtsextremen Entwicklungen heute schlägt. Historische Objekte zeigt sie keine, um nichts zu ästhetisieren. Sie verlässt sich auf Texte und Fotos, auf große Wandtafeln und kleinteilige Tische mit mehr Informationen. Dazu gibt es Medienguides und ein digitales Lernforum, das zu den großen Stärken des Hauses zählt: Die ganze Ausstellung ist hier erneut aufbereitet, dazu lassen sich die Nazi-Ideologie oder auch die rechtsextremen Netzwerke in München analysieren.

Doch hier beginnen auch die Probleme. Denn das Forum befindet sich im Keller, kaum ein Besucher verirrt sich hierher. Nerdinger sagt, man überlege, einen Hinweis an eine Wand neben dem Ausgang zu projizieren; doch einstweilen verlassen die meisten Besucher das NS-Dokuzentrum und wissen gar nicht, was sie verpasst haben. Und es ist nicht das einzige Problem. Das Gebäude, für das die Berliner Architekten des Büros Georg Scheel Wetzel 2015 den Bayerischen Architekturpreis erhielten, ist nicht nur ohne ein Konzept für eine Ausstellung geplant worden. Sondern es ist für eine solche auch mäßig geeignet.

Nerdinger spricht von Herausforderungen, er verweist auf das Positive: "Sie ist zwar nicht einfach, aber im Grundansatz korrespondiert die klare, minimalistische Architektur mit unserem Konzept, sachlich aufzuklären." Von diesem Konzept ist der Gründungsdirektor überzeugt, nach wie vor - trotz aller Kritik.