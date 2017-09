20. September 2017, 07:51 Uhr Ausländerfeindlichkeit "Es kommt viel häufiger vor als früher, dass mir jemand nachruft: Ausländer raus"









Der Münchner Student Omid Saleh fordert im Fernsehen Politiker heraus. Die AfD macht er für zunehmenden Rassismus mitverantwortlich.

Interview von Martina Scherf

Omid Saleh ist 22 Jahre alt und studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München. Er ist in Deutschland geboren. Sein Vater kam vor 40 Jahren mit einem Studentenvisum aus dem Iran nach Aachen. Seine Mutter folgte einige paar Jahre später durch den Familiennachzug und hat Pharmazie studiert.

Mit seiner Frage an Bundeskanzlerin Angela Merkel: Was tun Sie, damit ich mich in Deutschland nicht ausgegrenzt fühle? wurde Omid Saleh vergangene Woche in die ARD-Wahlarena eingeladen. An diesem Montag war er daraufhin auch Gast in der Talkshow "Hart aber fair" von Frank Plasberg.

Jetzt waren Sie schon zweimal im Fernsehen innerhalb einer Woche. Wie waren die Reaktionen auf Ihre Auftritte?

Omid Saleh: Ich war sehr nervös und habe gezittert, aber anscheinend hat das niemand gemerkt. Meine Bekannten sagten alle, es sei gut gewesen. Im Internet gibt es natürlich immer noch ein paar Stimmen, die nicht glauben wollen, dass es Leute wie mich überhaupt gibt.

Das heißt?

Na, die meinen, ich sei als Vorzeigeflüchtling gekauft worden. Aber erstens bin ich Deutscher, zweitens wurde ich in die Wahlarena eingeladen, weil ich mich wie alle anderen mit einer konkreten Frage beworben hatte, die der Redaktion gefallen hatte. Und Frank Plasberg hat mich dann aufgrund dieses ersten Auftritts angefragt.

Mit Angela Merkels Antwort auf Ihre Frage, was sie gegen den Alltagsrassismus tun wolle, waren Sie nicht einverstanden. Wie empfanden Sie denn die Begegnung mit Alice Weidel von der AfD?

Wir hatten uns vor der Sendung sehr sachlich unterhalten und unsere Argumente ausgetauscht. Deshalb verstehe ich nicht, wieso sie sich von Leuten, die mit Aussagen unterhalb der Gürtellinie bewusst provozieren, nicht distanziert. Als ich ihr in der Runde die gleiche Frage stellte wie Frau Merkel, ist sie überhaupt nicht darauf eingegangen. Und hinterher musste sie gleich weg. Die AfD ist nicht allein verantwortlich für den wachsenden Rassismus, den gibt es überall. Aber durch Äußerungen ihres Spitzenpersonals über Menschen, die eine andere Hautfarbe oder Haarfarbe haben, so wie ich, wird er angefeuert.

Welche Alltagserfahrungen haben Sie da gemacht?

Es kommt viel häufiger vor als früher, dass mir jemand nachruft: Ausländer raus. Oder dass ich in der U-Bahn oder im Supermarkt komisch angeschaut werde, vor allem von älteren Menschen.

Das Erlebnis, das Sie in der Sendung geschildert haben, ist besonders kurios ...

Das war krass. Ich kam vom Sport und wartete an der Bushaltestelle am Arabellapark, da trat ein Mann auf mich zu, im Anzug und mit Aktentasche, und schaute in mein Handy. Ich ging zur Seite, da lief er mir nach, tippte mich an und sagte: Welcher Terrorzelle gehören Sie an? Bitte steigen Sie nicht in meinen Bus ein. Er hatte einen sehr seltsamen Blick. Ich habe ihm was Unfreundliches entgegnet und bin dann eingestiegen. Was mich am meisten gestört hat, war, dass so viele Leute um uns herum standen, und keiner hat was gesagt.

Das ist ein extremes Beispiel. Meinen Sie, es ist symptomatisch für die Stimmungslage im Land?

Mein Vater erzählt mir, dass er schon ähnliche Erlebnisse hatte. Und nach der Wahlarena schrieben mir viele Leute, sie seien auch immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert.

Sie studieren an der TU München, einer internationalen Universität. Wie ist es da?

Da ist es natürlich ganz anders, da arbeiten Menschen aus aller Welt zusammen. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die auf der Straße ausländerfeindliche Parolen äußern, alle Rassisten sind. Sie haben Angst um ihre Rente, ihre Pflege, ihre Wohnung, sie fühlen sich allein gelassen und nicht gehört von der Politik. Ihre Wut richtet sich dann gegen Ausländer.

Können Sie verstehen, dass manche Leute auch Angst haben wegen der Terrorangriffe der vergangenen Zeit und der Gewaltakte, die von Asylbewerbern begangen wurden?

Ja. Und da muss man den Vorwurf an die Politik machen, dass sie das Problem nicht viel früher in den Griff bekommen hat. Man weiß doch seit Jahren, dass die Bürokratie überfordert ist. Es gibt drei Kategorien von Flüchtlingen: Jene, die sich integrieren wollen und können, die innerhalb kurzer Zeit Deutsch sprechen und arbeiten. Dann solche, die sich damit schwer tun, vielleicht, weil sie traumatisiert sind oder nicht genug Bildung mitbringen, die muss man unterstützen. Und schließlich gibt es welche, die sich nicht integrieren wollen und irgendwann gewalttätig werden. Die muss man meines Erachtens sofort abschieben. Da habe ich überhaupt kein Mitleid.

Das herauszufinden, ist für die Behörden aber oft nicht einfach.

Deshalb müsste man sie viel besser ausstatten. Bei dem Attentäter von Berlin wusste man, dass er Gewaltakte begehen will, und es ist nichts passiert. Das ist schlecht für den sozialen Frieden und das Zusammenleben von Deutschen mit ausländischen Wurzeln und Deutschen ohne ausländische Wurzeln.