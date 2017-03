30. März 2017, 16:01 Uhr Biographie "How to Murder Your Life" Die Frau, die schwarze Tränen weint









Cat Marnell ist süchtig. Medikamente, Speed, Bulimie. Jetzt hat die Ex-Modejournalistin ihre Memoiren veröffentlicht. Ohne klassisches Happy End.

Buchkritik von Johanna Bruckner , New York

Die wuchtigsten Sätze von Cat Marnell stehen nicht in ihrer Autobiografie, sondern in einem Nachruf auf Whitney Houston. In dem Artikel geht es um das Sterben der Sängerin, das lange vor ihrem Todestag begann, jenem 11. Februar 2012, als sie leblos in einer Hotelbadewanne gefunden wurde. Marnell, die zuvor regelmäßig für die Webseite xoJane über ihre eigene Drogensucht geschrieben hatte, wendet sich in ihrem Nachruf an jene Leser, die sie für ihre Offenheit kritisieren: "Glaubst du wirklich, dass ich keinen Job verdiene, keine Plattform, weil ich zugebe, drogensüchtig zu sein?", fragt Marnell. "Guck dir an, wie einfach es ist, wenn du Whitney Fucking Houston bist, deine Stimme verstummen zu lassen, so zu tun, als seist du ein gutes Mädchen, und nicht zu erwähnen, dass du abhängig bist. Wie einfach es ist, leise ins Wasser zu gleiten. Zu verschwinden."

Wer diese Sätze kennt, wird Marnells Autobiografie vielleicht auch als Versuch begreifen, nicht selbst in Vergessenheit zu geraten. Denn wer ein Leben lebt, wie es die heute 34-Jährige getan hat - und vielleicht wieder tun wird, das lässt sie offen -, der spielt immer auch ein Spiel mit der eigenen Sterblichkeit. Ein manchmal aufregendes und glamouröses, sehr viel häufiger aber ganz entsetzliches Spiel. Marnells Memoiren heißen passenderweise "How to Murder Your Life", nach Erscheinen in den USA schaffte es das Buch auf die renommierte Bestsellerliste der New York Times. Gewidmet ist es "allen Party-Girls", und wie bei einer sehr extremen Party sind sich das Schöne und das Hässliche ganz nah - und das nicht nur, weil Marnell mehrere Jahre als Moderedakteurin für verschiedene Zeitschriften in New York gearbeitet hat. "Meine Haut unter der falschen Bräune war 100 Prozent Leichenbraut", schreibt sie über ihre Zeit als "Associate Beauty Director" beim mittlerweile eingestellten Lucky-Magazin.

Tagsüber ist sie die strebsame Mitarbeiterin, die sich für ihren Traumjob aufarbeitet (auch das nicht ohne Hilfsmittel, bereits seit der Schulzeit dopt Marnell ihr Gehirn mit ADHS-Mitteln). In guten Nächten gibt sich die junge Frau mit den blonden Haaren und dem dauerverschmierten Make-Up ihren Süchten hin. In schlechten ergibt sie sich ihnen. Medikamente. Drogen. Bulimie. Irgendwann werden aus schlechten Nächten schlechte Tage, ihre Süchte vereinnahmen Marnells komplettes Leben. Auf Fotos aus diesen Tagen sieht ihr Puppengesicht oft so aus, als würde es schwarze Tränen weinen. Dieser dramatische Look könnte Ausdruck eines permanenten Kontrollverlusts sein - oder kalkuliert. Marnell ist eben auch eine talentierte Modejournalistin, mit Inszenierung kennt sie sich aus.

Zu Beginn klingen ihre Rauschmomente geheimnisvoll-glamourös - wie ein teurer Drogen-Porno

Eine New-York-Times-Reporterin, die Marnell im Sommer nach dem hochgelobten Houston-Nachruf traf, schrieb über sie: "Was dachte ich über diese Autorin? Ich dachte, dass sie eine begabte Memoiren-Schreiberin ist und eine Poserin, die sich selbst zum Mythos macht. Ich dachte, dass sie eine Süchtige ist, verliebt in ihre eigene Kaputtheit, und dass sie eine zutiefst gequälte Seele ist."

In Marnells Autobiografie wird der Houston-Artikel nur angerissen. Ihm verdankt sie, wie sie selbst sagt, ihren Buchvertrag. Wegen ihrer verschiedenen Suchterkrankungen dauert es von der Unterschrift bis zum Erscheinen von "How to Murder Your Life" allerdings fast vier Jahre. Wer dafür eine stringente Erzählung ohne Nebensächlichkeiten erwartet, wird enttäuscht. Aber die schwärmerischen Aufzählungen von Luxuslabels werden aufgewogen, weil Marnell auch an anderer Stelle nicht mit Details spart. Sie erzählt von aufgerissenen Handknöcheln und Hautunreinheiten am Kinn - die kleinen Wunden einer jungen Frau, die ihre Einsamkeit mit Essen füllt und es danach wieder erbricht. Sie spricht über ihre wahnhafte Angst vor Mäusen und ihre vernarbte Bikinizone, die sie, wann immer sie zugedröhnt ist, mit einer Pinzette malträtiert.

So wie im echten Leben ihre Süchte eskalierten, so eskaliert auch Marnells Schreibstil. Zu Beginn klingen ihre Rauschmomente geheimnisvoll-glamourös - wie ein teurer Drogen-Porno: "Über Wochen war ich im Job ein bisschen extra-high, obwohl das natürlich niemand wusste. Ich bewahrte die orangefarbenen Pillendosen in der Chloé-Handtasche meiner Mutter auf." Doch etwa zur Hälfte des Buches ist da nur noch tiefe Verzweiflung. Etwa als Marnell auf ihrer ersten Pressereise nach Mailand mehrmals in der Nacht beim Roomservice ordert - auf Firmenkosten. "Ich konnte nicht aufhören. Ich wusste, dass ich meinen Job kündigen müsste, wenn ich zurück in New York bin. Aber ich war so abgefuckt, dass es mir egal war. Ich hatte einen violetten Seidenslip an und zog ihn jedes Mal aus, um im Marmorbadezimmer zu kotzen."