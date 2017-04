5. April 2017, 15:32 Uhr USA Was heißt es, Amerikaner zu sein?









Republikaner und Demokraten haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, Amerikaner zu sein.

Eine Studie zeigt, dass Konservative den typischen Amerikaner als weiß und christlich definieren.

Dabei zeigen demographische Zahlen, dass die Weißen 2044 in der Minderheit sein werden.

Von Beate Wild , New Orleans

Ohne Nostalgie wäre Donald Trump heute wohl nicht Präsident der USA. "Amerika wieder groß machen", "Arbeitsplätze zurückbringen", "wieder zu den Gewinnern gehören": Trumps Rhetorik ist gespickt mit Vokabular, das Sehnsucht nach der guten alten Zeit weckt. Bei seinen konservativen Wählern kommt das hervorragend an. Viele, gerade ältere Amerikaner sehnen sich zurück in die späten Fünfziger und frühen Sechziger, als Amerika noch "great" war.

Das Jahrzehnt des Wirtschaftsbooms nach dem Zweiten Weltkrieg gilt als Muster-Epoche des Konservatismus, des Konsums und des Kapitalismus. Es war das Amerika, das in der Serie "Mad Men" gefeiert wird: Starke weiße Männer dürfen ihre Macho-Allüren noch ungestört ausleben, die Frauen sind mit ihrer Hausfrauenrolle glücklich und nicht-weiße Migranten spielen, wenn überhaupt, eine unbedeutende Rolle.

Erstaunlich ist, wie sich dieses Bild über die Jahrzehnte gehalten hat: Für viele Ältere ist ein "typischer" Amerikaner nach wie vor weiß und christlich. Vor allem Republikaner (57 Prozent) haben dieses Bild im Kopf, bei den Demokraten denken nur 29 Prozent so, wie eine aktuelle Umfrage der Nachrichtenagentur AP zusammen mit dem NORC Center for Public Affairs Research zeigt.

Die Studie arbeitet erstmals seit Trumps Wahlsieg die große Diskrepanz heraus, die zwischen Konservativen und Liberalen über die Frage herrscht: "Was ist ein Amerikaner?" Republikaner (46 Prozent) glauben, die amerikanische Kultur sei vor allem eine, "die durch die frühen europäischen Migranten etabliert wurde". Dagegen finde zwei Drittel der Demokraten, dass "das Mischen der Kulturen und Werte von überall auf der Welt" fundamental amerikanisch sei.

Kluft zwischen Stadt und Land

Der multikulturelle Schmelztiegel ist allerdings seit Jahrzehnten Realität, vor allem an den Küsten der USA und in den Großstädten. In Kalifornien zum Beispiel. Der Bundesstaat ist nicht nur für seine Wirtschaftskraft bekannt, sondern auch für seine kulturelle Vielfalt. Die Bevölkerungsstatistiken zeigen: In San Francisco sind ein Drittel der Einwohner asiatischer Herkunft, in Los Angeles haben die Latinos die Weißen anteilsmäßig bereits 1990 überholt (laut Zensus von 2010: 48,5 Prozent Hispanics vs. 28,7 Prozent Weiße).

Die Kluft zwischen den beiden politischen Lagern darüber, was es heute bedeutet, Amerikaner zu sein, zeigt sich auch im Antagonismus von Stadt und Land. Wie schon seit Obamas Wahl 2008 zu beobachten ist, leben urbane Amerikaner, die eher demokratisch wählen, bereits inmitten einer multikulturellen Gesellschaft, während Landbewohner ihr Kreuz lieber bei den Konservativen machen und einem überkommenen Amerikabild anhängen.

Für Konservative ist der Mix von Kulturen und Hautfarben wie in Kalifornien ein Schreckensszenario, das es abzuwenden gilt. Viele denken offenbar wie die 60-jährige Caroline aus dem Bundesstaat New York: "Amerika gehört den Amerikanern", sagte sie am Rande von Trumps Amtseinführung. "Migranten verändern unser Land und unsere Kultur, sie verdrängen uns Amerikaner". Wie viele andere Konservative sieht Caroline ihre kulturelle Identität und den Mythos Amerika bedroht.

Eine multikulturelle Gesellschaft findet Caroline nicht erstrebenswert. Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again" heißt für sie vor allem eines: "Lasst uns Amerika wieder so machen es wie früher war, als die weißen Christen noch in der Mehrheit waren.

Doch für ein Amerika, wie es Caroline sich wünscht, ist es längst zu spät. Das Census Bureau schätzt, dass 2044 die Weißen in den USA in der Minderheit sein werden. Die Zahl weißer Zuwanderer aus Europa und Kanada ist drastisch gesunken, von 84 Prozent (1960) auf 14 Prozent (2013). Dafür hat sich die Zahl der Migranten aus lateinamerikanischen Ländern mehr als verfünffacht, die aus asiatischen Ländern ist gar um das 6,5-fache gestiegen.

Dabei stellen Latinos nicht nur die größte Migrantengruppe, sie bekommen auch mehr Kinder als die Nachkommen europäischer Einwanderer. Der anteilige Rückgang der weißen Bevölkerung ist nicht mehr aufzuhalten.