28. Februar 2017, 08:33 Uhr Bewerbung So finden Sie auf Karrieremessen einen Job









Viele Berufsanfänger und Jobsuchende nutzen Messen zur Orientierung. Fünf Tipps, damit der Besuch ein beruflicher Erfolg wird.

Von Larissa Holzki

Auf Karriere- und Firmenkontaktmessen können Besucher zwischen Flyern und bunten Aufstellern umherirren und hoffen, zufällig ihren Traumjob zu entdecken. Doch es ist auch mehr drin: Denn die Aussteller wollen mit ihren Werbekulis nicht nur Sympathiepünktchen sammeln, sondern qualifizierte Kandidaten kennenlernen. Mit der richtigen Vorbereitung kann der Messespaziergang zum Bewerbungsmarathon werden - und die Tür zum neuen Büro aufstoßen. Fünf Schritte zum Erfolg:

Allgemeines im Netz recherchieren

Der Messeveranstalter veröffentlicht auf seiner Internetseite die Aussteller. Mit Hilfe dieser Liste sollten Sie vorab entscheiden, welche Stände Sie besuchen möchten. Konzentrieren Sie sich auf die fünf, sechs Unternehmen, die Sie am meisten interessieren und bereiten Sie sich auf den Standbesuch ähnlich vor, wie auf ein Bewerbungsgespräch. Wie groß das Unternehmen ist, wo es Standorte hat und welche Produkte es anbietet, erfahren Sie auch auf der Firmenwebseite. Das persönliche Gespräch mit dem Personaler ist die Chance, mit spezifischen Fragen herauszufinden, ob das Unternehmen zu Ihnen passt.

Studenten und Berufseinsteiger, die bisher nur eine vage Vorstellung davon haben, was sie einmal werden oder für wen sie arbeiten möchten, können sich abgelaufene Hacken und Eintrittsgeld sparen und auf Online-Karrieremessen stöbern, zum Beispiel auf watchado. Dort erzählen Menschen in kurzen Videos, warum sie ihre Arbeit gerne machen, wie sie in den Beruf gefunden haben und was das Unternehmen auszeichnet, für das sie arbeiten. Über einen Persönlichkeitstest werden Besuchern die Protagonisten vorgeschlagen, mit denen sich ihre Interessen überschneiden. Auf der richtigen Jobmesse kann man anschließend nach einem Praktikum suchen.

Termin vereinbaren

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Mitarbeiter am Stand spontan Zeit für ein Jobinterview haben. Über die Firmenzentrale können Sie versuchen, einen Termin zu buchen. Wenn Sie herausfinden, wer das Unternehmen auf der Messe vertritt, nehmen Sie am besten per Mail oder Xing persönlich Kontakt auf. Dann wird sich der Mitarbeiter vielleicht an Sie erinnern und im Hinterkopf haben, dass Ihnen der Termin wichtig war.

Ein Tipp für die Terminwahl: Vormittags sind sowohl Sie als auch Ihre Gesprächspartner meist noch frischer. Am besten planen Sie Ihr favorisiertes Unternehmen deshalb als zweiten oder dritten Termin ein, dann können Sie die ersten Gespräche zur Einstimmung nutzen und sind noch nicht zu müde.