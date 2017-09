22. September 2017, 06:44 Uhr Wahlen Facebook will Wahlwerbung besser kennzeichnen









Zukünftig sollen Facebook-Nutzer erkennen können, wer für welche politische Werbung bezahlt hat. Das kündigte Mark Zuckerberg an.

Das Unternehmen will 250 Leute einstellen, die aufpassen sollen, dass mit Facebook keine Wahlen manipuliert werden.

Im Vorfeld der Bundestagswahl seien bislang keine Unregelmäßigkeiten registriert worden.

Facebook hat vor, in Zukunft transparenter mit politischen Anzeigen umzugehen. Durch einen Hinweis wolle man die Nutzer darauf aufmerksam machen, wer welche Werbung auf dem Netzwerk geschaltet hat. Das hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg angekündigt.

Hintergrund der Ankündigung ist die Affäre um eine mögliche Einmischung Russlands in den vergangenen US-Wahlkampf. Facebook hatte vor zwei Wochen mitgeteilt, dass im Zuge von Untersuchungen rund 470 Profile identifiziert worden seien, die zwischen Juni 2015 und Mai 2017 etwa 3000 Anzeigen bei dem Netzwerk geschaltet hätten. "Unsere Analyse legt nahe, dass diese Accounts und Seiten miteinander vernetzt waren und von Russland aus betrieben wurden", erklärte damals Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos. Die Konten hätten Anzeigen für rund 100 000 Dollar geschaltet.

Facebook betonte, dass die Verbindung zu Russland bei der Buchung der Anzeigen den Verantwortlichen nicht bewusst gewesen sei. Die Werbung wurde demnach von einer Firma Namens "Internet Research Agency" platziert.

Facebook machte bisher keine Angaben dazu, wie viele Amerikaner mit dieser Werbung in Berührung gekommen sein könnten. Ausländische Einmischung in den Wahlkampf ist in den USA verboten. Das Online-Netzwerk teilte Informationen zu den Anzeigen bereits mit dem US-Sonderermittler Robert Mueller, der die mögliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf untersucht. Zusätzlich erklärte Facebookchef Zuckerberg, die Daten auch dem US-Kongress für Untersuchungen zur Verfügung stellen zu wollen.

Zuckerberg kündigte außerdem an, im kommenden Jahr 250 Mitarbeiter anzustellen, die sicherstellen sollen, dass Facebook bei Wahlen nicht instrumentalisert wird. Schon jetzt hätten Mitarbeiter "Tausende" gefälschte Accounts entdeckt und blockiert, die möglicherweise versuchten, Wahlen in vielen Ländern zu beeinflussen, zuletzt unter anderem in Frankreich. In Deutschland sei vor den Bundestagswahlen am Sonntag allerdings bislang keine derartige Aktivität festgestellt worden.

Zuckerberg warnte, dass Facebook nicht alles ungewünschte Material finden könne, bevor es tatsächlich veröffentlicht wird. "Wir überprüfen nicht, was Leute sagen, bevor sie es sagen". Wer jedoch gegen das Gesetz oder die Richtlinien von Facebook verstoße, müsse dafür mit Konsequenzen rechnen. "Ich möchte nicht, dass jemand unsere Tools benutzt, um die Demokratie zu untergraben. Dafür stehen wir nicht."

Die Süddeutsche Zeitung untersucht gerade in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Recherche-Büro ProPublica sowie Tagesschau.de und Spiegel online, wie welche Parteien Facebookwerbung im Bundestagswahlkampf einsetzen. Facebook-Nutzer können durch ein Tool den Journalisten helfen und die Recherche unterstützen. Wie genau, das steht in diesem Artikel.