5. November 2017, 09:12 Uhr Parteitag der Jungen Union Seehofer irritiert, Söder lobt "Rückgrat" der Jungen Union

Horst Seehofer hat einen Auftritt bei der Jungen Union in Erlangen abgesagt - aus Zeitgründen. Er nimmt an den Sondierungsgesprächen für eine mögliche Jamaika-Koaltion teil. Das kommt beim Nachwuchs nicht gut an.









CSU-Chef Horst Seehofer nennt die Kritik an seiner Person schädlich für die Sondierungsgespräche.

Die Junge Union hat auf ihrer Landesversammlung seinen Rücktritt gefordert.

Der als Nachfolger gehandelte bayerische Finanzminister Markus Söder bringt sich in Position.

CSU-Chef Horst Seehofer hat mit Unverständnis auf die Kritik an seiner Person reagiert - und sieht vor allem die Sondierungsgespräche in Berlin in Gefahr. Die Junge Union hatte zuvor auf ihrer Landesversammlung in Bayern seinen Rücktritt als Parteichef gefordert. "Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang", forderte die JU.

"Die Verhandlungen sind politische Schwerstarbeit. Wir müssen jetzt das Tempo erhöhen", sagte Seehofer nun in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Auf die Rücktrittsforderungen angesprochen erwiderte er: "Das ist ohne Frage schädlich". Seit der Bundestagswahl erlebe er aus der eigenen Partei ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen seine Person. Die Kritik, die bisher vor allem aus der zweiten Reihe kam, pralle an ihm ab. "Ich lasse mich dadurch aber in keiner Weise beeinflussen", sagte Seehofer.

Söder hat "Respekt" für Junge Union

Währenddessen beginnt auf der JU-Landesversammlung in Erlangen der dritte und letzte Tag. Zum Abschluss steht ein Auftritt des bayerischen Finanzministers Markus Söder an. Er gilt als wahrscheinlichster Nachfolger Seehofers, sollte der CSU-Chef zum Rückzug gezwungen werden. Söder zollte dem Parteinachwuchs seinen Respekt für die Forderung: "Es gibt immer mal wieder in der Geschichte der Union Landesversammlungen, an denen wird man nicht vorbeigehen können. Die haben eine Wirkung", sagte er in Erlagen. "Das ist eine Landesversammlung, und es ist eine Junge Union, die zeigt Rückgrat in der Partei. Meinen Respekt davor, toll gemacht."

Das historische schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl hat CSU-Chef Seehofer in seiner Führungsrolle in Bedrängnis gebracht. Nachdem er den Rückhalt aus seinem Heimatverband Oberbayern und dem Münchner Bezirksverband verloren hat, sprach sich Seehofer für eine Pause aus. Erst nach den Sondierungsgesprächen in Berlin und frühestens auf dem CSU-Parteitag Mitte November solle die Personalpolitik besprochen werden. Viele Mitglieder zweifeln daran, dass die Christsozialen bei der Landtagswahl im Herbst 2018 in der jetzigen Besetzung ihre absolute Mehrheit verteidigen können.