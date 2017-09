4. September 2017, 05:21 Uhr Mercedes T-Modell Als Mercedes den Luxus-Kombi erfand









Feedback

Anzeige

Ein Handwerkerauto mit Stern? Als Mercedes vor 40 Jahren das T-Modell vorstellte, kam das einer Mutprobe gleich. Sie sollte sich auszahlen.

Von Jan Schmidbauer

Beinahe hätte es ihn nie gegeben, den weißen Mercedes-Kombi, mit dem es an diesem Tag auf Probefahrt rund um Stuttgart geht. 280TE steht als Typbezeichnung in den Fahrzeugpapieren. Ausgerechnet, möchte man jetzt sagen: Als dieses Auto Ende der Siebzigerjahre vom Band lief, war der große Sechszylinder die Top-Motorisierung in der oberen Mittelklasse der Stuttgarter. Und bei Daimler gab es Leute, die verhindern wollten, dass so etwas in einem Kombi landet.

Ob Audi A6, 5er BMW oder Mercedes E-Klasse - die Oberklasse fährt heute ganz selbstverständlich als Kombi vor. Die hochpreisigen, oft stark motorisierten Kleinlaster sind Statussymbole, besonders im kombibegeisterten Deutschland. Vor 40 Jahren stellte Daimler auf der IAA ein Auto vor, das zu dieser Entwicklung entscheidend beigetragen hat: das T-Modell. Die erste Version, werksintern S123 genannt, basierte auf dem Erfolgsmodell W123 und war der erste in Eigenregie gefertigte Kombi der Stuttgarter. Für Mercedes war das Auto eine kleine Revolution, man könnte auch sagen: eine Mutprobe. Kombis hatten ein völlig anderes Image. Sie standen für vieles, aber sicher nicht für Eleganz. Kombis waren praktische Transportmittel für Handwerker, Sanitäter und, auch das, Bestatter. Vorm Restaurant oder auf dem Firmenparkplatz konnte mit ihnen keiner Eindruck schinden.

Bei Mercedes zweifelten sie lange, ob so ein Auto wirklich zur Marke passt. Eine Handwerkerkarre mit Stern? Noch stärker als heute stand Mercedes damals für Luxus, für elegante Limousinen und teure Coupés. Kombis mit Stern entstanden höchstens bei Karosseriebauern wie Binz oder Miesen, die für ihre Sonderbauten Teile der Stuttgarter nutzten. Als sich der Daimler-Vorstand von 1974 an zusammensetzte, um über die Einführung eines eigenen Kombis zu diskutieren, gab es Bedenken: Ein Kombi, so die Befürchtung, könnte das Image ramponieren, die Luxusmarke beliebig machen. Wenigstens die 280er-Top-Motorisierung sollte Coupé und Limousine vorbehalten bleiben, lautete ein Vorschlag, den die Chefs diskutierten.

Doch es kam anders. Der Daimler-Vorstand gab den Weg für das T-Modell frei - auch mit dem starken Sechszylinder. Und wenn man heute in einem gut erhaltenen Exemplar sitzt, fragt man sich: Warum nicht gleich so? Auch 40 Jahre nach seiner Vorstellung ist der "T" ein alltagstauglicher Begleiter mit hohem Spaßfaktor. Abgesehen vom karamellfarbenen Interieur (offizielle Farbbezeichnung: "Bambus") und der schwammigen Lenkung, beschleicht einen hier nicht das Gefühl, in einem Auto der Siebziger zu sitzen. Kein Klappern im Innenraum, Bodenwellen steckt der Benz souverän weg, und der 185 PS starke Motor schiebt ihn ohne Murren die Hügel des Schwabenlands hoch.

Anzeige

Überhaupt der Motor: Bei niedrigen Drehzahlen hält er sich noch vornehm zurück. Wer entschlossen aufs Gas tritt, bekommt dann aber einen umso kernigeren Klang serviert. Wäre der Sechszylinder zu einer solchen Regung fähig, er würde sich wohl kaputtlachen über den technischen Schnickschnack, den manch moderne Familienkutsche nötig hat, um gut zu klingen. Klappenauspuff? Soundcomposer? Nix da! Hier ist alles echt, auch der Spritverbrauch von bis zu 17,2 Litern (laut Werksangabe für Stadtverkehr).

Das T-Modell kam aber auch mit weniger Kraftstoff aus, etwa wenn man sich für einen der Vierzylinder-Benziner oder den kleinen 240er-Diesel entschieden hatte. Rennen konnte man mit diesen Varianten nicht gewinnen, dafür waren sie günstiger als der 280TE oder der noch teurere 300er Turbodiesel. Wobei: Auch die "kleinen" T-Modelle waren nicht gerade etwas für Sparfüchse. 23 976 Mark verlangte Mercedes für das Einstiegsmodell mit Vierzylinder-Benzinmotor, knapp 4000 Mark Aufpreis gegenüber der Limousine.