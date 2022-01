Von Sebastian Herrmann

Auf der Durchreise wärmen diese lieblichen Kulissen natürlich das Herz. Im Sommer wachsen Geranien in üppigem Rot von den Balkonen herab. Im Winter hängt strahlend weißer Schnee über die Giebel der stets tadellos gepflegten Häuser. Wald, Blumenwiesen, Bäche, Teiche und Hügel vervollständigen die Kitschpostkarte: Meine Güte, auf dem Land, da ist es so schön, dass dem Städter leicht einmal ein Sehnsuchtsseufzer entfährt. Dennoch richtet er seine Haltung zum Landleben (ja, natürlich nicht alle, hier geht es um ein Klischee) an der Hamburger Band Tocotronic aus, die einst im gleichnamigen Song gesungen hat: "Aber hier leben, nein danke!"