Was Wespen mögen, hängt auch von der Jahreszeit ab. Jetzt im Herbst fliegen sie vor allem auf Süßes. Früher im Jahr werden die Insekten vorwiegend von Fleisch angezogen, mit dem sie ihre Larven füttern.

Biologin Seirian Sumner hat die unbeliebten Insekten jahrelang beobachtet und erforscht. Deshalb weiß sie auch genau, was zu tun ist, wenn die Tiere jetzt wieder um die Tische schwirren.

Interview von Tina Baier

Kaum jemand kennt sich so gut mit Wespen aus wie die britische Verhaltensökologin Seirian Sumner, die ein Buch zur Verteidigung der unbeliebten Insekten geschrieben hat ("Wespen - Eine Versöhnung"). Ein Gespräch über hilfsbereite tropische Wespen mit Monsterstachel, Gemeinsamkeiten zwischen Wespen und Menschen und darüber, was Wespen wollen, wenn sie an den Frühstückstisch kommen.