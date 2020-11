Von Paul Munzinger

20 Minuten dauerte der Vortrag des Hamburger Schulsenators Ties Rabe am Donnerstag, doch die Kernaussage des SPD-Politikers lässt sich in einer einzigen Zahl zusammenfassen: 78. 78 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die in Hamburg zwischen den Sommer- und Herbstferien positiv auf das Coronavirus getestet wurden, infizierten sich "höchstwahrscheinlich" nicht in der Schule, sagte Rabe. Sondern außerhalb, in der Familie, bei Freunden. Anders gesagt: Das Risiko für Kinder und Jugendliche, sich mit Corona anzustecken, ist in der Freizeit vier Mal so hoch wie in der Schule.