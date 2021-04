Raumfahrt:Mein Nachbar Space-X

In Texas baut Milliardär Elon Musk eine Raketenbasis, von der aus Menschen eines Tages zum Mars fliegen sollen. Was im Weg steht, muss weg. Eine Geschichte über den Fortschritt - und seinen Preis.

Von Alan Cassidy

Bevor sie das Haus aufschließt, reißt Maria Pointer einen Zettel ab, der an der Tür klebt. "Warnung", steht in roten Buchstaben auf weißem Papier. "Mögliche Gefahr für Gesundheit und Sicherheit." Der Nachbar testet wieder. Eine Rakete für den Flug ins All.