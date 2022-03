Raumfahrt:Astronaut Maurer absolviert ISS-Außeneinsatz

Der Esa-Astronaut hat fast sieben Stunden lang Wartungsarbeiten an der Raumstation vorgenommen. Am Ende mit einem kleinen Moment des Schreckens. Er ist der vierte Deutsche, der sich frei im All bewegte.

Der Astronaut Matthias Maurer hat als vierter Deutscher die Internationale Raumstation ISS für einen Außeneinsatz verlassen. zum Schluss aber erlebt er einen Schreckmoment. Als der Saarländer nach 6 Stunden und 54 Minuten im freien Kosmos gemeinsam mit seinem US-Kollegen Raja Chari wieder in die ISS einsteigt, wird Wasser in seinem Helm entdeckt, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa während ihrer Live-Übertragung mitteilte. Maurer sei aber "bei guter Gesundheit" und "nicht in Gefahr" gewesen, hieß es von der Nasa. Das Geschehnis solle untersucht werden.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den italienischen Astronauten Luca Parmitano. Als der 2013 auf der ISS stationiert war sammelte sich während eines Außeneinsatzes so viel Wasser in seinem Helm, dass er fast ertrunken wäre. Im Helm von Maurers Außeneinsatz-Kollegen Chari sammelte sich nach Nasa-Angaben am Mittwoch kein Wasser an.

Schon zuvor hatte Maurer während des Einsatzes mit kleineren Problemen zu kämpfen gehabt: Zunächst hatte eine lockere Kamera an seinem Helm die Arbeiten vorübergehend verzögert. Sie wurde mit Draht provisorisch befestigt. Danach verhedderte er sich zwischenzeitlich in seinen Halteseilen, konnte sich aber mit Hilfe von Anweisungen aus dem Kontrollzentrum wieder befreien.

Trotzdem hätten Maurer und Chari ihre wichtigsten Aufgaben geschafft, hieß es von der Nasa. Die beiden Raumfahrer waren ausgestiegen, um neue Schläuche an einem Kühlsystem anzubringen, eine Kamera auszutauschen sowie Strom- und Datenverbindungen an der externen europäischen Forschungsplattform "Bartolomeo" zu setzen. Einige nicht ganz so dringende Aufgaben seien auf einen künftigen Außeneinsatz verschoben worden.