Von Sebastian Herrmann

Das vergangene Frühjahr liegt gefühlt in unendlich ferner Vergangenheit. In den Wochen während des ersten Lockdowns dieser Covid-19-Pandemie war alles neu: das Coronavirus, die Krankheit, das dauerhafte Home-Office, Masken, geschlossene Schulen, die viele Zeit, die man erzwungenermaßen zu Hause verbringen musste und viele, viele andere Umstände. In dieser Ausnahmesituation stellte sich das Gefühl ein, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die als Kollektiv in diesem hässlichen Schlamassel steckt. Trotz der erzwungenen Quasi-Vereinzelung der Menschen war da eine seltsame Verbundenheit. Gewiss haben nicht alle so empfunden, aber doch sehr viele.