Das Kohlendioxid, das beim Verbrennen von Braunkohle im Kraftwerk Jänschwalde frei wird, muss in der deutschen Treibhausgasbilanz gemeldet werden.

Für fast ein Viertel des globalen Treibhausgas-Ausstoßes will kein Staat verantwortlich sein. Doch wie genau entstehen diese Unstimmigkeiten - und was wird dagegen unternommen?

Von Benjamin von Brackel

Eine der größten Errungenschaften des Klimagipfels in Glasgow erscheint auf den ersten Blick ziemlich lächerlich: Alle Länder der Welt müssen vom Jahr 2024 an ihre Treibhausgasemissionen in tabellarischer Form ans UN-Klimasekretariat melden. Ernsthaft? Eine Excel-Tabelle soll den Durchbruch im Kampf gegen den Klimawandel bringen?