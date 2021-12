Bei dem Projekt Northern Lights soll von 2024 an tonnenweise Kohlendioxid "verschwinden".

Norwegen wurde reich durch Öl und Gas, jetzt wird das Geschäftsmodell umgedreht: Das Land arbeitet an einer riesigen Lagerstätte für CO₂. Wer sein Kohlendioxid loswerden will, kann das in Zukunft dort tun - gegen Bezahlung versteht sich.