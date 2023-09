Eine von der Nasa-Sonde Osiris Rex eingesammelte Geröllprobe vom Asteroiden Bennu ist im US-Bundesstaat Utah gelandet. Die Kapsel wurde über der Erde abgeworfen und setzte - von Fallschirmen gebremst - in der Wüste auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. Sie enthält nach Schätzungen der Nasa etwa 250 Gramm Geröll, das vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden war. Sie soll nach der Landung zu Untersuchungen in Nasa-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden - wo sich dann etwa 200 Wissenschaftler mit 60 verschiedenen Untersuchungsmethoden an ihr zu schaffen machen sollen.