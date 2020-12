Von Naomi Bader

Wer sich vorstellt, wie Menschen in der Zukunft wohnen, denkt vielleicht an ausgefallene Bauten mit Solardächern, bepflanzte Fassaden und viel Glas und Technik. Geht es nach Florian Nagler, Professor für Architektur an der technischen Hochschule in München, sieht die Zukunft des Bauens hingegen eher unspektakulär aus: dreistöckige Häuser, leicht geneigte Dächer, viele Fenster, manche davon bogenförmig. Ein bisschen Bayern, ein bisschen Toskana - in Bad Aibling bei München.