Von Andreas Jäger

Wie viel Espresso der Mathematiker William Lee am Tag trinkt, ist nicht bekannt. Doch das Gebräu hat es dem Forscher der University of Huddersfield offensichtlich angetan. Mit der Statistikerin Ann Smith hat der Wissenschaftler bereits mehrfach analysiert, wie sich auf bestmögliche Weise Kaffee brauen lässt. Und nun nehmen die zwei einen offenbar entscheidenden Faktor ins Visier: die sogenannte Extraktion, also das Herausziehen der löslichen Inhaltsstoffe aus den gemahlenen Kaffeebohnen. Sie findet statt, wenn Wasser unter Druck durch das Bett aus Kaffeepulver hindurchfließt. Wie Lee und Smith nun zusammen mit dem Nachwuchsforscher Arsalaan Arshad im Fachblatt Physics of Fluids berichten, läuft diese Extraktion oft ungleichmäßig ab. Und damit wird - für Mathematiker vermutlich ein Albtraum - das Ergebnis schwer berechenbar.

Das Espressobrauen mathematisch zu modellieren ist nicht trivial, im Gegenteil: Kaffee gehört mit seinen mehr als 2000 Inhalts- und Aromastoffen zu den komplexesten Getränken, die es gibt. Beinahe ebenso schwierig ist es, mit einer Siebträgermaschine die besten Geschmacksnoten aus den Bohnen herauszukitzeln. Insgesamt sind 30 Prozent des Kaffees wasserlöslich, vor allem Koffein und ätherische Öle. Bei einem Espresso sollten jedoch nur 18 bis 22 Prozent extrahiert werden. Je nachdem, ob das Brauwasser zu langsam oder zu schnell durchgelaufen ist, schmeckt der Espresso entweder fad oder bitter, so Lee und Smith.

Die Kaffeebohnen dürfen nicht zu fein gemahlen werden

Um das zu verhindern, gibt es in der Praxis eine gängige Rezeptur: Ein Espresso-Shot wird aus gerösteten Bohnen der Robusta- oder der Arabica-Kaffeepflanze hergestellt, indem man 95 Grad Celsius heißes Wasser mit etwa zehnfachem Atmosphärendruck durch ein Bett aus fein - aber nicht zu fein! - gemahlenem Kaffeepulver presst. Nur ungefähr 25 Milliliter Wasser kommen in einen einfachen Espresso, Baristi empfehlen acht bis neun Gramm Pulver. "Das optimale Verhältnis aus Espressopulver und Wasser liegt bei 1 zu 2,5", erklärt Felix Killmayer, Leiter der Dallmayr Academy in München, an der Barista-Kurse angeboten werden. "Die Durchflusszeit sollte 20 bis 30 Sekunden betragen."

Um die Physik dahinter zu entschlüsseln, wählten die beiden Mathematiker nun ein vereinfachtes Modell: Es beruht auf nur zwei möglichen Pfaden, die das Wasser beim Durchfließen nehmen kann. Den Pfaden wiesen sie einen unterschiedlichen Porositätsfaktor zu, das heißt: Das Kaffeepulver ist in einer der beiden Pfadregionen dichter gepackt als in der anderen. Das Ergebnis: Die Ausbeute bei der Extraktion hängt von der Korngröße ab. Demnach ist es dem Espressogenuss nicht zuträglich, wenn die Kaffeebohnen zu fein gemahlen werden. Zudem stießen die beiden Wissenschaftler auf eine Art Kipppunkt im Kaffee. Fließt das Wasser schnell durch das Pulver, zieht es die Aromastoffe schneller heraus, und dadurch wiederum sinkt der Durchflusswiderstand: eine Feedbackschleife.

Noch eines zeigen ihre Ergebnisse: Selbst wenn der Espresso gut schmeckt, wenn also die Gesamtausbeute der Extraktion auf dem richtigen Level zu liegen scheint, bedeutet das nicht unbedingt, dass der Brauprozess optimal war. Es könne sich auch um ein Zufallsprodukt aus unterentwickeltem und bitterem Kaffee handeln, sagt Lee. Die Wissenschaftler möchten deshalb ihr Modell weiter verbessern, um ein ungleichmäßiges Durchfließen verhindern zu können. Womöglich müsse man auf ein ausgewogenes Seitenverhältnis achten oder die Maße des Siebs verändern, um künftig noch besseren Kaffee zu kochen - und dabei noch Kaffeepulver zu sparen.