Der Jungfernflug des Mars-Helikopters Ingenuity ist geglückt. Wie die Nasa bestätigte, hob der Hubschrauber zu einem 30-sekündigen, autonomen Flug auf dem Roten Planeten ab. Der Helikopter sei erfolgreich abgehoben, in der Mars-Atmosphäre geschwebt und wieder gelandet. Bei dem Experiment handelt es sich laut Nasa um den ersten kontrollierten, angetriebenen Flug auf einem fremden Himmelskörper.

Ursprünglich sollte Ingenuity schon vor mehr als einer Woche abheben. Die Nasa hatte den Start jedoch verschoben, um die Steuerungssoftware nochmals anzupassen.

Die Mars-Atmosphäre ist etwa hundertmal dünner als die Lufthülle der Erde, was es zu einer Herausforderung macht, genügend Auftrieb zu erzeugen. Die Rotoren des rund 1,8 Kilogramm leichten Helikopters können sich daher bis zu 2500 Mal pro Minute drehen. Bei Hubschraubern auf der Erde sind es zwischen 400 und 500 Umdrehungen pro Minute. Zugleich beträgt die Gravitation auf dem Mars nur etwa ein Drittel der Erdanziehung, was das Abheben etwas erleichtert.

Da Signale vom Mars bis zu 20 Minuten benötigen, bis sie die Erde erreichen, kann Ingenuity nicht vom Kontrollzentrum aus per Joystick gesteuert werden. Eine Software fliegt den Helikopter deshalb weitgehend autonom. Der dafür nötige Prozessor ist rund hundert Mal so stark wie der des Mars-Rovers Perseverance.

Die Ergebnisse selbst werden allerdings nicht direkt zur Erde übertragen, sondern auf einigen Zwischenstationen. Nach der Landung auf dem Marsboden hat der Helikopter die gesammelten Telemetrie-Daten seines kurzen Flugs zunächst zu einer Bodenstation geschickt, diese funkte sie an den Rover Perseverance, der die Daten zu einem in der Mars-Umlaufbahn verbliebenen Orbiter-Modul weiterleitete. Von dort wurden die Flugdaten schließlich über das "Deep Space Network" der Nasa zur Erde geschickt. Der Flug des Helikopters fand also bereits vor einigen Stunden statt, erst am frühen Nachmittag erreichten die Erfolgsmeldung und erste Fotos vom Erstflug schließlich die Erde.

Der Jungfernflug eröffne bei der Erforschung des Mars die Möglichkeit zur Luftaufklärung, sagte der Wissenschaftsdirektor der Nasa Thomas Zurbuchen in einem Livestream. Das sei etwa wichtig, um "Gegenden zu erkunden, die ein Rover nicht erreichen kann", wie an Bergflanken gelegene Höhlen. Die Möglichkeit zur Vorauserkundung sei auch nützlich für mögliche bemannte Missionen zum Mars, so Zurbuchen.

Der Schatten von Ingenuity auf der Oberfläche des Mars (Foto: Nasa/JPL)

Ingenuity war an Bord der Raumsonde Perseverance zum Mars gelangt. Die Sonde war am 18. Februar im Jezero-Krater gelandet und hatte den Helikopter vor zwei Wochen auf dem Marsboden ausgesetzt. In den nächsten Wochen soll er noch vier weitere Testflüge absolvieren.