KI-Chatbots wie Chat-GPT klingen zwar oft glaubwürdig, sind es aber nicht unbedingt. Sie fälschen mitunter Informationen, erfinden Namen, Internetadressen, Daten, medizinische Erklärungen, ganze Handlungsstränge von Büchern konstruieren sie neu, "sogar historische Ereignisse, die nie stattgefunden haben", schreibt die New York Times. Viele Forscherinnen und Forscher berichten zudem, dass die auf künstlicher Intelligenz basierenden Programme willkürlich wissenschaftliche Quellen erfinden. Da mag es überraschen, dass ein solches Programm in der Lage sein soll, die teils lausig gepflegten Quellenangaben in der Wikipedia aufzuräumen.