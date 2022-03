Auch am Montag stieg Rauch über dem Kombinat Asow-Stahl in Mariupol auf.

Neben dem menschlichen Leid in der Ukraine wirken Umweltfolgen nachrangig. Doch brennende Chemiefabriken und geflutete Bergwerke verseuchen Böden und Flüsse und bedrohen so die Gesundheit derer, die überleben - auch auf lange Sicht.

Von Joshua Beer

Verwackelte Bilder einer Industrieanlage: Es steigt schwarzer Rauch auf, dann rumst es, Explosionen schleudern Qualm und Dreck in die Luft. Ein Video, wie es sie momentan zuhauf aus der Ukraine gibt. Dieses spezielle aber postet die ukrainische Anwältin und Politikerin Lesia Vasylenko am 19. März auf Twitter. Es zeigt - gut zu erkennen an den markanten Fabrikschornsteinen - das "Kombinat Asow-Stahl" im Osten der Hafenstadt Mariupol. Dazu schreibt Vasylenko: "Eines der größten metallurgischen Werke Europas ist zerstört. Die ökonomischen Verluste für die Ukraine sind riesig. Die Umwelt ist verwüstet."