Von Christoph von Eichhorn

Will man seine Rechnungen für Heizkosten oder Strom in den Griff bekommen, dann gibt es langfristige und kurzfristige Strategien. Was eher auf lange Sicht etwas bringt: die Lampen an der Decke nach und nach mit energiesparenden LEDs bestücken, sparsame Elektrogeräte kaufen oder Photovoltaik-Module auf dem Dach installieren, um sich selbst zu versorgen. Die Anstrengungen zahlen sich dann hoffentlich bei der nächsten Abrechnung aus. Das alles nützt aber wenig, wenn man sich zugleich im Alltag falsch verhält. Lässt man etwa stundenlang im Winter das Fenster offen, wird es ungemütlich, egal wie gut das Haus gedämmt ist. Da hilft nur: Fenster zu, und zwar schnell.