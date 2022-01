Der Super-Spiegel ist am Ziel

Das mehr als zehn Milliarden Euro teure "James-Webb-Weltraumteleskop" ist komplett entfaltet und erreicht nun seinen Einsatzort im All. Dort wartet schon die nächste Herausforderung.

Von Alexander Stirn

Hitzeschild aufspannen: erledigt. Hilfsspiegel entfalten: erledigt. Hauptspiegel ausklappen: ebenfalls erledigt. Die Nachrichten, die die US-Raumfahrtbehörde Nasa in den vergangenen Wochen von ihrem neuesten Observatorium im Weltall vermelden konnte, lesen sich wie eine perfekt abgearbeitete Checkliste. Zu Recht: In gerade einmal zwei Wochen ist es der Nasa gelungen, ihr frisch gestartetes James-Webb-Weltraumteleskop, das bislang größte und leistungsfähigste seiner Art, von einem kompakt gefalteten Bündel Technik in ein eisig kaltes Observatorium zu verwandeln. Und das fast ohne Probleme.