Am Freitag könnten Trümmerteile eines ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ( ISS ) auf die Erde niedergehen. Deutschland treffen sie aller Voraussicht nach aber nicht. Das teilten das für Raumfahrt zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Donnerstagvormittag übereinstimmend mit. Laut DLR könnte das Objekt nach jüngsten Berechnungen über dem Norden Nordamerikas in die Atmosphäre eintreten, diese Einschätzung könne sich aber noch ändern. Dass Teile des Batteriepakets über Deutschland niedergehen, sei unwahrscheinlich. Über das Thema hatte zunächst die Bild berichtet.

Bei dem Objekt handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die schon am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt worden ist. Sie hat die Dimensionen eines Autos und wiegt 2,6 Tonnen. Wenn Weltraumschrott auf die Erde fällt, zerbricht er üblicherweise beim Eintritt in die Atmosphäre, und die meisten Teile verglühen. Es können aber Reste bleiben. "Erste Analysen des deutschen Weltraumlagezentrums haben ergeben, dass Teile der Batteriepakete den Wiedereintritt überstehen und die Erdoberfläche erreichen können", teilte das DLR mit.

Auch die Internationale Raumstation soll einmal auf die Erde zurückstürzen

Wo genau solche Teile auf der Erde landen, lässt sich nicht steuern und auch nur schwer berechnen. Die Batterie wird beim Eintritt in die Erdatmosphäre von dieser abgebremst. Zuvor aber überfliegt sie noch mehrere Male den Globus, auch Deutschland. Je länger das Objekt noch unterwegs ist, desto ungenauer ist die Prognose, wann und wo es abstürzen wird.

Dass Teile Deutschland treffen, werde derzeit "als statistisch unwahrscheinlich angesehen", so das DLR. Das BMWK hält eine Gefährdung für Deutschland gar für "sehr unwahrscheinlich". Dennoch werde das Objekt eng überwacht, so das BMWK weiter. "Sollten sich wider Erwarten Hinweise auf eine Betroffenheit Deutschlands abzeichnen, so werden die bestehenden Krisenreaktionsmechanismen von Bund und Ländern genutzt, um auf eine mögliche Gefährdung entsprechend zu reagieren." Das deutsche Weltraumlagezentrum in Uedem werde die weitere Entwicklung des bevorstehenden Wiedereintritts beobachten und an verschiedene Bundesministerien, Landesministerien und Behörden berichten.

Technische Geräte im All werden häufig gezielt zum Absturz gebracht, um die Erdumlaufbahn nicht mit weiterem Weltraumschrott zu belasten. Schon jetzt umrunden mehr als 11 500 Tonnen Technikabfall die Erde und gefährden Raumfahrt und Satelliten. Erst vor wenigen Wochen hatte die europäische Raumfahrtagentur Esa einen Erdbeobachtungssatelliten nach 16 Jahren im All abstürzen lassen. Das Gerät namens ERS-2 stürzte am 21. Februar in den Nordpazifik. Auch die ISS selbst soll 2030, wenn sie ausgedient hat, über dem Pazifik auf die Erde fallen, allerdings kontrolliert.